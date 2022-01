Gistelse Padelclub soigneert 600 leden met unieke overkapping

In sportcomplex Ghistelehof kan je sinds kort padellen op drie overdekte terreinen. “Een noodzakelijke investering om te kunnen blijven groeien als club”, zegt voorzitter Jesse Vanhoutte. De velden zijn volgens de club uniek in ons land. De reacties bij de spelers zijn alvast positief.

Sinds 2019 beschikt Ghistelehof over zes padelvelden die goed onderhouden zijn met oog voor detail: zitbankjes, haakjes voor kledij en gesloten bakken om je materiaal bij nat weer toch droog te houden. En net om een antwoord te bieden op dat regenweer en andere gure omstandigheden opende Ghistelehof nu drie overdekte padelterreinen. Ze werden aangelegd door het Brugse bedrijf Tomaspor.

“We zijn best trots op deze realisatie”, zegt clubvoorzitter Jesse Vanhoutte. “Dit zie je nergens anders in ons land. Kijk, er zijn padelclubs die gewoon een dak erop leggen en, hup, klaar. Wij vatten een beetje het principe op van een soort serre, maar toch niet helemaal. Aan de zijkanten zijn er nog openingen, waardoor het geheel toch luchtig blijft.” De infrastructuur krijgt de naam Franck Berrier-hal, een eerbetoon aan de overleden ex-voetballer van onder meer KV Oostende, die als lid van de club stierf na een hartaanval.

Goede investering

In totaal gaat het om een investering van zo’n 300.000 euro. “Een noodzakelijke investering”, benadrukt Jesse Vanhoutte. “We willen als club blijven groeien. Zo hebben we een jeugdacademie van tachtig spelers en we willen hen de beste accommodatie bieden. We willen ook het hele jaar door competitie kunnen spelen. Dan moet je iets ondernemen. Het is ook een stuk comfort naar onze 600 leden van de padelclub.” Ghistelehof telt met de tenniswerking erbij 900 leden en zit met zulke cijfers bij de grootste clubs in ledenaantal in Vlaanderen. De tennissers worden evenmin vergeten, want er werd ook geïnvesteerd in een nieuw tennisveld in kunstgras.

Leutige bar

Maar hoe speelt zo’n overdekte padelhal nu eigenlijk? Axel Wellekens, Mike Florizoone, Melvin Boey en Dylan Vanbillemont komen een balletje slaan. Opvallend: het viertal komt uit Oostende, Bredene en Koekare, en dus niét uit Gistel zelf. Nochtans zijn er in hun eigen thuisgemeenten ook padelmogelijkheden.

“We spelen hier al een drietal seizoenen met hetzelfde groepje. Gistel is niet ver, maar het was vooral de toffe clubsfeer en de leutige bar die voor ons de doorslag gaven. En ja, ook de tarieven vallen hier zeker mee. Het is zeker aangenaam om in droge omstandigheden padel te spelen, ook al kan je de sport in regen- en vriesweer beoefenen, hoor.”

“De bal krijgt geen effect mee van de wind, alhoewel we nog niet ervaren hebben wat er gebeurt als er tóch wat wind speelt door de smalle openingen. We zijn ook benieuwd wat het zal geven in de zomer, wanneer de zon erop zal schijnen. Hoe dan ook, dit is een fantastisch initiatief dat het spelplezier alleen maar verhoogt.” (Timmy Van Assche)