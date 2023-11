Gistels koppel scheert hoge toppen met stuntvliegeren: “Onze sport blijft onderbelicht”

Met Fenix Pair heeft België een koppel dat uitstekend presteert in het sportvliegeren. Ingeborg en Stephan uit Gistel halen de meest knappe stunts uit met strakke vliegers, al blijft de sport bij het grote publiek onbekend. Tijd om daar verandering in te brengen.

In het Zuid-Franse Fréjus, tussen Saint-Tropez en Cannes, vond de EuroCup plaats: een internationaal kampioenschap in het sportvliegeren, of stuntvliegeren of sportkiten, zoals je het wil noemen. Ingeborg Aarts (31) en Stephan Fiers (40), ofte ‘Fenix Pair’, namen er als enige Belgen deel en behaalden knappe ereplaatsen. In de categorie ‘pair’ – met z’n tweetjes, dus – werden ze zesde en Stephan werd in het individuele nummer zevende.

Maar wat is dat nu, sportvliegeren? “Simpel: met onze vlieger brengen we figuren en tricks op muziek. De hele choreografie noemen we ballet. Het is de bedoeling om juryleden te imponeren met een perfecte techniek en choreo. Geloof ons maar: de jury kijkt als het ware met een meetlat hoe recht of scheef iemand de kite bestuurt”, legt het koppel uit.

“Er is een internationaal rulebook waarin de verschillende trucs benoemd worden, vergelijkbaar met het skate- en snowboarden of gymnastiek: een halve axel of 180 graden keren, gespiegelde bochten, laag vliegen, egale cirkels en mooie rechte hoeken maken… Je leert het niet op één dag, en dat is net het mooie én harde aan de sport.”

Kampioenschappen

Neen, Ingeborg en Stephan laten niet zomaar de eerste de beste vlieger in de lucht. “Helaas zijn er aan de Belgische kust geen winkels (meer) om kwaliteitsvolle sportkites te kopen. Daar waar de bekende recreatieve kits gemaakt zijn van polyester en ripstop, en de verbindingsstukken van koolstof of glasvezel, zijn de onze vervaardigd uit icarex met stokken uit carbon. Een degelijk instapmodel kost zo’n 150 euro. Onze professionele kites worden op maat gemaakt in Frankrijk. Elk onze kite moet éxact hetzelfde gewicht hebben om dezelfde snelheid en beweeglijkheid te hebben.”

De eerste keer dat Stephan een vlieger in de lucht gooide, was zo’n twintig jaar terug. Zijn echtgenote pikte het vliegeren een achttal jaar geleden op. “En een jaartje later stortten we ons op de pair-categorie. Het begon met wat proberen, maar er was een klik en besloten een ballet te schrijven. Nog een jaar later mochten we in Valencia al een demo geven.”

“Het zou wel mooi zijn, mochten we een sponsor kunnen binnenhalen”

“Vóór het uitbreken van de coronapandemie deden we jaarlijks zo’n twaalf evenementen in Europa, intussen zitten we opnieuw op datzelfde niveau. Verrassend, want de eventsector kreeg toch klappen. We zijn dankbaar dat er organisatoren zijn die de uitdaging aangaan. Af en toe doet zich een unieke kans voor, zoals in januari van dit jaar een vliegerevent in India. Voor volgend jaar staan intussen de masters in Narbonne (Frankrijk) en Venetië (Italië) op de kalender.”

Het koppel zal ook aan verschillende regionale en nationale kampioenschappen deelnemen. “De EuroCup eind oktober was onze laatste wedstrijd van het seizoen. We zijn tevreden met onze behaalde plaatsen en hebben er hard voor gewerkt. Om je een idee te geven: we schreven ons ballet in augustus en memoriseerden drie weken lang élke dag het nummer. Daarna gingen we wel twee tot vier uur per weekend trainen.”

Hoe gepassioneerd het koppel ook over hun sport praat, er is wel een nadeel. “In België heb je geen officiële federatie die zorgt voor structurele ondersteuning of organisatie. De sport blijft zo nogal onderbelicht. Er zijn hier ook geen officiële wedstrijden, waardoor er voor ons geen ijkingspunt is. Voor zover we weten, zijn wij de enige die in pair deze sport beoefenen.”

Miljonair

Slotvraag: is dit nu een sport waar je rijk van wordt? “Een bekende vliegerbouwer verwoordde het als volgt: ‘Als je in het stuntvliegeren miljonair wil worden, moet je beginnen als miljardair’. Vaak krijgen we van wedstrijdorganisatoren de overnachtingen, maaltijden en/of verplaatsingskosten. Het is een hobby en passie, en je investeert in goed materiaal.”

“We hebben allebei een fulltime job: Ingeborg als laborante bij Paulig, ikzelf ben docent in hogeschool Vives. Het zou wel mooi zijn mochten we een sponsor kunnen binnenhalen, want de sport kent toch veel exposure, met soms duizenden en tienduizenden toeschouwers. In het Noord-Franse Berck-sur-Mer bijvoorbeeld komt echt 100.000 man kijken naar een internationale meeting.”

Wie met de sport wil kennismaken, kan elke derde zondag vanaf 11 uur afzakken naar de surfclub in de Londenstraat in Zeebrugge. Ingeborg en Stephan tekenen er dan present met enkele kites, samen met de vereniging Tweelijners BE.

Meer info: www.facebook.com/FenixPair