Gilery Desloover is een belofte voor de toekomst in karate

Op het voorbije Vlaams kampioenschap karate in Schoten werd Gilery Desloover van Budo Karate Oostende in de discipline kumite voor de derde keer op rij Vlaams kampioen. “Als een tienjarige bewees ze nog maar eens haar groot talent in de categorie meisjes U12.” Met prachtige en snelle beentechnieken, tactisch inzicht en overtuiging versloeg Gilery Desloover al haar tegenstanders, tot in de finale met als resultaat dat ze opnieuw Vlaams kampioen werd. “Haar prestaties bleven niet onopgemerkt. Coaches van andere clubs keken vol bewondering naar haar kunsten. Dat Gilery haar plaats bij de Vlaamse elite zal innemen, is dan ook zeer reëel”, klinkt voorzitter Franky Nierynck van Budo Karate Oostende.

Samen met de andere trainers Emanuel Misselyn en Jolijn Van Tyghem blikt hij tevreden terug op het Vlaams kampioenschap. “We stuurden een sterke delegatie, met heel wat strijdlustige kampers. Jammerlijk was Gilery de enige die het podium haalde. De anderen verloren nipt in de halve finales of de herkansingen, maar iedereen kan met opgeheven hoofd terugblikken op hun inzet en de vooruitgang die ze maakten.”

Stille, harde werker

De voorzitter beschouwt Gilery als een belofte voor Oostende en voor de toekomst van karate. “Het was dit jaar haar beste prestatie. Ook al omdat ze naar een hogere leeftijdscategorie is overgegaan. Ze was de jongste van de groep en stak er met kop en schouders bovenuit. Dat had ik niet verwacht. Wat ze bracht was heel aangenaam om te zien. Ook op training is ze een stille, harde werker. Gilery is heel enthousiast in wat ze doet. Ze is geen opgever en vooral heel ambitieus.”

Budo Karate Oostende organiseert in de dojo Klokhof wekelijks voor de iets meer dan honderd leden drie trainingsdagen per week. “We zijn met zo’n dertig nieuwe leden gestegen, vooral door onze nieuwe discipline Women’s Defence die een enorm succes is. Dat is enkel voor dames vanaf 14 jaar, één zaterdag per maand”, aldus voorzitter Nierynck. (ACR)