Gieljan Roose uit Diksmuide als eerste Belg ooit naar het EK Strongman: “Oerkracht is een term die ik vaak gebruik”

Krachtatleet Gieljan Roose nam onlangs in Madrid deel aan het Europees kampioenschap Strongman, in de categorie onder de 95 kg. Het was zijn eerste aantreden op dergelijk niveau. Hij werd 17de op 26 deelnemers. “Ik werkte daar zes maanden naar toe binnen een intensiteit die alsmaar hoger lag. Nadien trainde ik door, maar ik moest daar toch zo’n twee weken van bekomen.”

Strongman is een allesomvattende en overigens de oudste krachtsport. Een competitie bestaat uit een vijftal verschillende onderdelen of events waarbij de deelnemers telkens beoordeeld worden en van de jury een score krijgen. “Vrijwel alle onderdelen bestaan uit een groot, lomp, zwaar voorwerp”, legt Gieljan Roose uit. “Die moeten verplaatst, opgetild, geladen of zo vaak mogelijk boven je hoofd gehouden worden. We kiezen vaak voor een structuur om ermee te lopen, of we houden het in de handen of op onze rug. Het is een functioneel, natuurlijk gegeven. Oerkracht is een term die ik hierbij vaak gebruik.”

Powerliften

De meest bekende onderdelen in Strongman zijn Atlas Stones (grote ronde betonnen stenen die op de schouder of op een platform worden geplaatst, Log Presses (het opnemen en duwen van een boomstam van 90 kg boven het hoofd) en Farmer Walks (het vastnemen van twee zeer zware handvaten, koffers van elk 100 kg en die over een afstand 40 meter verplaatsen). “Op het EK heb ik bijvoorbeeld moeten rondlopen met een Icelandic Cross. Een grote, ronde stalen buis van 110 kg met twee pinnen in de vorm van een kruis waarmee we 40 meter moesten afleggen. Een Dumbell is dan weer een halter van 55 kg die ik met een hand vanop de grond langs mijn schouder boven mijn hoofd moest houden. Het laatste was met een grote stalen bal van 70 kg. Die moest ik op mijn schouder balanceren en hiermee van de grond rechtkomen.”

Gieljan groeide op als zoon van Marina Doom, zaakvoerster van Total Gym in Diksmuide. Op zijn veertiende maakte hij al kennis met de vele gewichten die er aanwezig waren. “Ondertussen is dat de helft van mijn leven. Sinds een jaar heb ik mij daar dan volledig op toegelegd.”

“Mensen zijn meer en meer met de zorg van hun lichaam bezig”

Gieljan is zaakvoerder van Coach GJ, een bedrijf in samenwerking met Basic Fit. “Binnen Coach GJ leiden we personal trainers op. Zij coachen in de eerste lijn klanten met interesse in onze diensten. Van hieruit groeien er vaak mensen door naar competitiesport, waarbij Lift&Rise Strength hen een platform biedt om zich te kunnen inschrijven voor competities. Lift&Rise Strength is daarnaast ook een fysieke trainingslocatie in Diksmuide.”

Ondertussen ziet Gieljan bij Lift&Rise Strength het ledenaantal groeien. Drie van hen waren goed voor een podium op het Vlaams kampioenschap. Er zijn twee leden met een Belgisch record en Louka Konings fungeert ondertussen net als Gieljan als een internationaal Strongman. “Met de jaren heb ik de sector van het fitnessen redelijk zien veranderen. Het is een tendens dat mensen meer en meer met de zorg van hun lichaam bezig zijn. Dit gaat steeds meer in de vorm van krachtsport, wat misschien wel het gemakkelijkst is om aan gezondheidsverbetering te doen. De mensen ontwikkelen meer hun eigen kracht en willen hiermee veel meer andere doelen bereiken dan met bijvoorbeeld conditioneel sporten. Zo krijgt powerliften een enorme boost, ook op wedstrijden. Al is dat geen olympische sport, in tegenstelling tot gewichtheffen.”

Naar Nederland

In Strongman zijn de Oostbloklanden bijzonder sterk. Bij ons is het nog vrij onbekend. Nederland is iets anders, want de meeste Belgen, net zoals Gieljan, trekken naar onze noorderburen om er wedstrijden af te werken. Daarnaast richt de Diksmuidenaar zijn pijlen vooral op Europese organisaties. Dit jaar nam hij in zijn eerste vol seizoen aan drie internationale wedstrijden deel. Het EK vormde de kers op de taart. Gieljan was overigens de allereerste landgenoot ooit op het Europees kampioenschap Strongman. “Ik wilde daar niet al te veel druk opleggen. Het was vooral ervaring opdoen om te zien of ik op dat niveau een plaats heb.”

Ondanks een zeer moeizame voorbereiding en weinig ervaring wist Gieljan het er toch goed van af te brengen. Dat vertaalde zich in enkele persoonlijke records en een mooie 17de plaats. “Hier stopt het niet. Mijn doelstelling en ambitie is om beter te doen, hoger te eindigen. Volgend jaar mik ik op de top tien. Het jaar nadien mag dat top vijf of misschien wel een podiumplaats zijn. Dat is best realiseerbaar en mocht er ooit een uitnodiging op wereldniveau komen, dan zal ik die in dank aannemen. Al zie ik een deelname aan een WK wel zeer klein. Ik zou dan zo’n vijftig kilo moeten aankomen en dat zie ik niet zitten.”

(Alain Creytens)