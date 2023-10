Giani Vanden Broucke is Belgisch kampioen duatlon

Giani Vanden Broucke (23) is op het voorbije BK duatlon in het Luikse Ocquier als tweede geëindigd bij de elite en dat was goed voor de Belgische titel bij de beloften.

Giani Vanden Broucke (Triatlon Team Brugge) werd eerder Belgisch kampioen bij de junioren in 2019. In Ocquier was de wedstrijd voor elite en beloften samen. Met Luikenaar Arnaud Dely erbij wist de Zuienkerkenaar dat het moeilijk zou worden om hem te kloppen. “Als je zijn tijden ziet, heb ik nog een weg te gaan”, beseft Giani.

“Maar ik ben tevreden met mijn prestatie. Het was het hoogst haalbare. Een opsteker, want vorig jaar na het WK in het Roemeense Targu Mures, waar ik bij de beloften goed was voor zilver, kreeg ik problemen aan de kniepees. Er moest zelfs een cyste weggehaald worden. In mei kon ik ook dankzij kiné Lukas De Clerck van Limits in Brugge opnieuw aanknopen met goede trainingen, waar ik voluit kon gaan.”

Na voetbal en atletiek schakelde de inspecteur in de politiezone van Aalter in 2018 over naar triatlon.

Triatlon

Ook duatlonwedstrijden neemt hij er graag bij. In triatlon deed Vanden Broucke de voorbije maanden mee in Sint-Laureins om zijn conditie opnieuw op te bouwen en was hij actief bij het Franse team Les Tritons Meldois uit Meaux.

“In 2019 mocht ik al eens een wedstrijd voor hen doen. Sindsdien had ik wat pech met blessures en was er mijn opleiding bij de politie.” Dit jaar heeft Giani voor de Fransen in september wel een duatlon en een triatlon gedaan. “Er is daar in vergelijking met ons land een grotere bezetting. In triatlon doen we in tweede divisie mee”, legt Giani uit.

Wereldniveau

“Het niveau is gelijkaardig. Maar als ik daar iets minder zwem heb ik tijdens het fietsen meer kans om naar voor te schuiven. Dit maakt het voor mij wel interessanter en leuker. En in duatlon is het in eerste divisie. Dat is echt wereldniveau. Het maakt mij sterker en ik verdien er iets aan. Het was tevens de ideale voorbereiding op het BK”, besluit Giani die zondag in Brugge de halve marathon liep en tweede werd na Koen Naert.

(ACR)