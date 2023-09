Gezin met drie dochters leeft voor Koninklijke Hockey Club Brugge: “We raden het iedereen aan”

Peter Richards en Floor Degryse en hun drie dochters Eleanore (15), Alice (13) en Olive (11) zijn actief binnen de Koninklijke Hockey Club Brugge. “Het is in de eerste plaats een zeer sportief spel. Er wordt weinig over bepaalde spelsituaties gediscussieerd. We zouden het velen aanraden.”

Vorig weekend is voor veel leden binnen de Koninklijke Hockey Club Brugge de competitie van start gegaan. De KHCB heeft ook veel gezinnen in de rangen, zoals Peter Richards en zijn echtgenote Floor Degryse uit Sint-Michiels en hun drie kinderen. Peter is actief bij de Gents, maar valt ook in bij de Heren 2 en Heren 3. “Er is toch wel een niveauverschil tussen deze teams”, vindt hij. “Bij Heren 3 zijn het jonge gasten, die zijn snel. Heren 2 zijn volwassenen, die zijn technisch sterk en hebben veel ervaring. De Gents zijn dan de zogenaamde gepensioneerden, die met de meeste ervaring. Ze praten al graag eens tijdens hun spel en nemen er hun tijd voor.”

Rustigere sport

Peter Richards is afkomstig uit Newport in Wales, verhuisde daarna naar Chester en hij leerde zijn echtgenote kennen in Amsterdam. “Zij was er Erasmus-studente en ik ben haar naar Brugge gevolgd. Tot dan (en ook daarna) speelde ik rugby. Uiteindelijk ben ik mijn dochters gevolgd en ben ik met hockey begonnen.” Rugby speelde Peter bij de Brugsche Rugby Club. “Ik heb dit in 2004 mee opgestart. Na ruim 35 jaar, zowel nationaal als internationaal, was het voor mij tijd voor iets anders. Ik zocht een rustigere sport, zonder contact en waarbij ik minder blessures kon oplopen, want bij het rugbyspelen had ik al te vaak een kwetsuur. Plus, de Brugse hockeyclub was dicht bij huis, de dochters speelden er. Ik dacht, waarom niet.”

Jonge ploeg

Eleanore begon op jonge leeftijd en is nu bij de U16/1 actief als verdedigende middenvelder. “We spelen nu in nationale 1 en willen uiteraard zoveel mogelijk wedstrijden winnen. We zien wel of dat lukt na onze promotie uit Vlaams 1, want het is toch een verschil in niveau”, vindt Eleanore. Olive begon net als Eleanore met hockey in de derde kleuterklas. Zij speelt bij de U12/2 en is aanvaller. “Wij hebben een jonge ploeg met veel nieuwe spelers die nog hun plaatsje moeten vinden in het team om in de flow te geraken.”

“Het is samen winnen, verliezen, emoties delen, uit je fouten leren”

Alice speelt hockey bij de U14/1 als middenvelder, links of rechts. Net als haar zussen deed ze in het verleden nog andere sporten. Zo koos het drietal voor dansen, turnen, voetbal, volleybal en zwemmen. “Nu is er ook padel. We moesten destijds soms een moeilijke keuze maken, maar onze passie bleef in het hockey”, gaat Eleanore verder. “Vooral omdat het een ploegsport is. Het is samen winnen, verliezen, emoties delen, uit je fouten leren. Dat maakt hockey toch wel bijzonder en het is tof als je daar op die manier mee kan omgaan.”

Peter zelf verkiest een plaats op het middenveld of in de aanval, omwille van zijn snelheid. Bij de KHCB hebben de Brugse meisjes ondertussen veel vrienden die ze al van jongs af aan kennen. “Dat maakt het gezellig.”

Manager

Mama Floor Degryse knikt. “Ik ben in het hockey meegegroeid met de dochters. Nu fungeer ik als manager in het team van Alice om er vooral de praktische zaken te regelen, zoals het vervoer bij de verplaatsingen. Alsook om ervoor te zorgen dat iedereen het juiste uniform aan heeft en als pothouder wanneer we samen iets drinken na de match. Met de ouders zijn we ondertussen zo’n tien jaar samen, als een groep vrienden bouwen we nieuwe relaties op.” Vier verschillende teams binnen één gezin vraagt uiteraard om een heuse organisatie. “De twee oudste meisjes gaan op eigen houtje met de fiets naar de training. Olive ook, maar in de winterperiode, als het duister is, gaan wij als ouder mee. Daarnaast is het vooral in het weekend puzzelen. Ze spelen dan soms met zijn allen tegelijkertijd op verplaatsing. Peter gaat dan met een van onze dochters mee, soms ook als scheidsrechter. De andere twee moeten dan met iemand de verplaatsing maken.”