Gewezen tennisprof Dick Norman grijpt nationale titel in padel

Het voorbije weekend werd in de Brusselse Tour & Taxis Padel Club gestreden om de Belgische titels padel bij de veteranen, alsook bij de volwassenen. In de leeftijdscategorie Heren +45 ging de Belgische titel naar de voormalige tennisprof Dick Norman (P1000) uit Waregem, samen met Gijs Kooken (P700), de CEO van Tennis Vlaanderen. Zij versloegen in de finale het duo Didier Vanden Eynde (P700) en Cédric De Ridder (P700) met 7/5, 2/6 en 3/6.

In die categorie Heren +40 ging het goud naar Dominique Coene uit Maldegem (P1000) en Bruggeling Jan Van Kwikkelberghe (P1000). Zij waren in de finale sterker dan François Gardier (P1000) en Julien Kelisse (P1000). Het werd 6/2 en 6/4. Een andere Bruggeling Vincent Dedecker (P1000) moest zich tevreden stellen met zilver. Samen met Alexander De Cuypere verloren zij met 6/3, 6/7 en 5/7 in de categorie Heren +50 van het duo Jan Stilten en Peter Ost.

Andere titels

De overige Belgische titels in Brussel waren voor Ronny Van Langendonck en Serge Haubourdin (H+55) en Erwin Heyse en Eric Segers (H+60). Die laatste versloegen onder andere in de halve finale Oostendenaar Bart Walleys met Marc Binnard.

Bij de dames was er goud voor Eva Maes en Linde Mues (+40), Veerle Van Cauteren en Evelien De Buck (+45), Sabine Appelmans en Katrien Hermans (+50) en Christel Goormans en Valerie Hox (+55).

In het Belgisch kampioenschap voor volwassenen in dezelfde Brusselse padelclub ging de titel bij de heren naar Bram Decoene en Joris Deweerdt. Bruggeling Xander De Wever bereikte hier de kwartfinales. Het kampioenschap bij de dames werd gewonnen door Ann-Sophie Mestdach en Lena Wyckaert. (ACR)