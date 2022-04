Gewezen profwielrenner Zico wint zijn eerste bokskamp met steun van Yves Lampaert en Nico Mattan

Na lang wachten kon gewezen profwielrenner Zico Waeytens vrijdagavond voor het eerst de ring in. De renner ruilde enkele jaren geleden zijn fiets voor bokshandschoenen. Door de coronacrisis moest hij lang wachten op een eerste kamp.

In een tot de nok gevulde sporthal van Ledegem won Zico op punten van de 33-jarige Maxim Simoens. Tijdens een erg spannende match over drie ronden werd Zico aangemoedigd door heel wat renners of mensen uit het wielermilieu.

Onder andere Yves Lampaert, Nico Mattan en Zico’s trainingsmakkers van de De Melkerie moedigden hem aan. Toen Zico uitgeroepen werd als winnaar ging de ganse sporthal uit zijn dak.

Zico kon op heel wat steun rekenen. © JS

“Bij de organisatie van het boksgala kwam er heel wat kijken. Dat valt niet te onderschatten. Dankuwel iedereen om hier aanwezig te zijn.”

Eerbetoon

Zico hield ook nog een mooi eerbetoon aan Michael Goolaerts, zijn goede vriend en collega-wielrenner die in 2018 overleed. Tijdens een kippenvelmoment, de ganse zaal klapte zoals de Ijslandse voetballers enkele jaren geleden, toonde Zico hoe erg hij zijn kameraad miste.

Naast Zico Waeytens kwam ook Yves Ngabu in de ring. De Roeselaarse ex-Europees kampioen won heel gemakkelijk van een Georgïer.

© JS

© JS

(BF)