Getalenteerde kickboksers nemen het op tegen elkaar in Battle Arena

Afgelopen zaterdag was Zwevegem even het epicentrum van de vechtsport in België. Battle Arena opende er opnieuw zijn deuren, voor het eerst in Zwevegem na de coronacrisis en dat lieten de kijklustigen zich geen twee keer zeggen. Het werd een totaalspektakel met internationale allures, dat voor een overdosis aan sensatie wist te zorgen.

Battle Arena! Wie de vechtsport in Vlaanderen iet of wat volgt kan onmogelijk naast de naam kijken. De afgelopen jaren groeide het evenement uit van een showcase voor lokaal talent tot een volwaardig toernooi dat garant staat voor stevige partijen en ronkende namen.

Het vechtspektakel moest enkele jaren in de koelkast, een rechtstreeks gevolg van de coronamaatregelen maar in Zwevegem werd het meteen duidelijk dat organisator Bruno Derijcke niet heeft stilgezeten. Samen met zijn team bouwde hij de gemeentelijke sporthal om tot het nieuwe mekka voor wie van boksen en kickboksen houdt.

“Ik ben blij, trots zelfs op wat we hebben kunnen verwezenlijken”, glundert Bruno wanneer hij een van de kampen aan het volgen was.

Europese topper

“Wat ons team hier op poten heeft gezet is bijna onwezenlijk. Het toont ook aan dat er nog steeds animo en plaats is voor vechtsporten in West-Vlaanderen. De zaal zit goed vol, de boksers zijn ook allemaal van de partij en net zoals vorige edities weten we nog steeds enkele kleppers aan te trekken. Er staan 16 kampen op de planning, waaronder eentje met Jannes Vercaemst.”

“We spreken hier al meteen over een Europese topper die een indrukwekkend palmares wist samen te sprokkelen. Natuurlijk is er ook de wedstrijd van Zeger Van Noten. Na zijn deelname aan het tv-programma Kamp Waes raakte hij bekend maar weinig mensen wisten toen dat hij een getalenteerd kickbokser is. Het wordt dan ook een wedstrijd om van te watertanden.”

Bare-knuckle boxing

Introducties met vuurwerken en vlammen, stevige beats wanneer de atleten de ring betreden en een regelrechte Las Vegas-presentator? Het zijn slechts enkele van de ingrediënten die van Battle Arena maken wat het is: een gigantisch spektakel.

Bezoekers komen vaak van uren ver om hun idolen gade te slaan of om te genieten van een show die zijn gelijke niet kent. Ook enkele kleppers uit het circuit vinden jaarlijks hun weg naar de arena.

Quentin Ruskov Domingos was dit jaar te spotten in het publiek. Hij bouwde de afgelopen jaren een indrukwekkend carrière op in zowel het kickboksen als MMA en baant zich ondertussen een weg naar de top in het circuit van bare-knuckle coxing. In deze keiharde sport gaan twee atleten elkaar te lijf met blote handen, wat het meteen een van de meest intensieve varianten van de sport maakt.