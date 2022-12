Geslaagd eerste pickleballtornooi in Middelkerke: Dat smaakt naar meer!

West Coast Middelkerke heeft in sportpark Vita als eerste West-Vlaamse club een nationaal pickleballtoernooi georganiseerd. Pickleball is een toegankelijke mix van padel, tafeltennis en badminton. Twee dagen lang konden spelers uit binnen- en buitenland zich uitleven.

Wim Heggerick (48), de voorzitter van West Coast Pickleball, woont sinds drie jaar in Middelkerke. Voordien speelde hij competitietafeltennis in Rooigem Gent en na veertien jaar zonder sport is hij weer actief bij TTC Oostduinkerke en bij West Coast Padel.

“Met zes mensen – ikzelf, mijn vrouw Noëlla Vercauteren, Dirk De Wolf, Amy Verleyen, Jo Ballettte en Annick Bollen – hebben we binnen West Coast Racket Sport de eerste Pickleball Club opgestart in West-Vlaanderen. Bij West Coast hebben we vier outdoor terreinen en twee indoorvelden. We zijn pas gestart en tellen al veertien leden. Om de sport bekend te maken bij een breder publiek hebben we contact gezocht met de vzw Picklebal in Leuven en hebben we direct gekozen voor een nationaal toernooi.”

“Via het gemeentebestuur van Middelkerke kregen we de nieuwe sportzaal VITA ter beschikking. We konden spelen op acht velden, zes voor het toernooi, twee om te trainen. Het toernooi was een groot succes, met 56 deelnemers, afkomstig uit Limburg, Doornik, Diest en Leuven. Er waren ook twee teams uit Nederland: Haarlem en Utrecht. Er was zelfs een dame uit Australië ingeschreven, iemand die hier aan de kust met vakantie was. Er werd gestart in poules van vier teams. Dan volgde een herindeling volgens ranking en een dag later ging het toernooi verder. Elk team heeft zeker tien matchen gespeeld. Voor de inschrijving van 60 euro kregen de deelnemers er nog een maaltijd bovenop.”

In mei 2023 organiseren we het eerste BK, in juli de eerste Belgian Open

“De reacties zijn zeer positief. We maken al plannen om volgend jaar uit te pakken met een groter evenement, zowel buiten als binnen. Pickleball is zeer toegankelijk en de sport zal zeker groeien en bloeien!”

Kassandra Bourgeois is voorzitster van de vzw en pas opgerichte federatie Pickleball Belgium.

“Ik ben 28, heb in Florida gewoond en gewerkt, samen met mijn ouders. Daar wordt intens pickleball gespeeld en zijn er in elke stad clubs. Ik heb er soms vier uur per dag getraind en wekelijks competitie gespeeld. Toen ik terug in België was, in 2016, heb ik de vzw Pickleballl Belgium opgericht, samen met mijn ouders. Er komt straks een nieuwe federatie. Onze club telt 40 leden. Er zijn nu ook al 35 clubs in Vlaanderen en Wallonië, goed voor 250 leden. West Coast is de eerste club in West-Vlaanderen en het bestuur heeft onmiddellijk het initiatief genomen om een toernooi te organiseren.”

Het moet vooruitgaan

“Pickleball is toegankelijker dan padel en badminton. Het gaat snel en er komt veel techniek en tactiek aan te pas. Het wordt gespeeld met een plastic bal met gaten op een harde ondergrond. Je mag onderhands opslaan. Het terrein – 13 bij 6 meter – is kleiner, het net hangt lager en je kunt alleen punten scoren als je aan de opslag bent. Pickleball kan je op elke leeftijd spelen. Na verloop van tijd kan je ook een hogere ranking verwerven. In mei 2023 organiseren we in Leuven het eerste Belgisch kampioenschap, en in juli pakken we uit met de eerste Belgian Open Pickleball in Brussel. Het moet vooruitgaan!” (FRO)