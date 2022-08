Gert-Jan Bouckhuyt is West-Vlaams kampioen: “Ik rijd veilig en met verstand, dit is en blijft puur een hobby”

Gert-Jan Bouckhuyt (31) kroonde zich zopas tot provinciaal kampioen motorcross. Hij is van Meulebeke afkomstig, maar vestigde zich in de Koolskampse Zwevezelestraat met Sanne Vanantwerpen. Ze zijn de fiere ouders van Kyento en Zayne. Beroepshalve rijdt hij met een betonmixer rond.

“Waarom ik voor deze gemotoriseerde sport koos? Ik had een nonkel die de sport beoefende en als jonge gast ging ik geregeld naar hem kijken tijdens wedstrijden. Het boeide mij en ik keek respectvol naar zijn doen en laten. Daarbij komt nog dat ik op school enkele vrienden had die eveneens van de motorsport hielden. En dat zette me er toe aan om acht jaar geleden een moto te kopen en zelf aan wedstrijden deel te nemen”, aldus Gert-Jan.

Voor Gert-Jan is de titel van West-Vlaams kampioen een eerste titel in het circuit. Hij rijdt bij de MCLB, nieuwelingen. Bijna wekelijks rijdt hij wedstrijden maar in Oostrozebeke piekte hij naar de fel begeerde provinciale titel. “Het was een spannende wedstrijd waarin ik tweede werd. De winnaar was echter een Waalse rijder en die kon geen West-Vlaams kampioen worden. Ik ben dus zeer fier op deze bekroning.”

gezond op het werk

Voor Gert-Jan blijft de motorsport puur een hobby. “Je hebt sommigen die toch wat risico’s nemen en de gas wat extra open draaien. Voor mij komt het erop aan om verstandig en veilig te rijden. Ik wil elke maandag gezond en wel op het werk verschijnen.”

“Of het een dure hobby is? Je moet er wel enkele centjes voor over houden. Maar dat is voor vele vormen van vrijetijdsbesteding het geval. Ik ben niet aangesloten bij een club die mij ondersteunt. Wel ben ik enkele sponsors bijzonder dankbaar die me financieel of materieel helpen.” (JM)