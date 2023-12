Gerdy Dupont naar Thailand voor World Abilitysport Games

Gerdy Dupont (48) uit Poperinge is geselecteerd voor de World Abilitysport Games Snooker. Ook tien andere sporten staan er op het programma. Alles vindt plaats in het Thaise Nakhon Ratchasima, op zo’n drie uur van hoofdstad Bangkok. Gerdy heeft zeven rugoperaties gehad en lijdt aan fibromyalgie en artrose. Hij is nummer vier van de wereld in zijn klasse en prijkte zelfs op de officiële affiche. “Vrijdag vertrek ik richting Bangkok. Ik hoop op een goeie vliegreis”, zegt hij net voor zijn vertrek naar Thailand. “G-snooker is geen erkende sport en dus moest ik zelf mijn reiskosten betalen. Via een crowdfunding, een benefietconcert en een duwtje in de rug van de stad Poperinge kon ik 1.100 euro ophalen. Ik ben iedereen dan ook heel dankbaar.”

Steun van familie

“Het is wel zuur dat andere G-sporters wel gesteund worden en wij niet. Luca Brecel is nu genomineerd voor sportman van het jaar. Ik hoop dat een eventuele winst deuren kan openen voor G-snooker. Mijn vrouw Marleen Decoene gaat mee naar Zaventem. Zij vormt samen met dochters Jennifer en Emma een enorme steun. Snooker is voor mij een belangrijk deel in het leven. Ondanks mijn pijn, blijf ik steeds positief in het leven staan.”

Vanuit Bangkok is het nog meer dan drie uur naar het olympisch dorp. “Ook Kurt Declerck uit Brugge reist af naar Thailand. Hij speelt rolstoelsnooker, dus hij zit in een andere groep dan ik. Er zijn elf sporten en 2.600 atleten. Ik sta vierde op de ranglijst van mijn groep vijf. Ik wilde deze kans niet laten liggen en hoop op een mooi resultaat. Zondag is er de openingsceremonie en op dinsdag 5 december kom ik dan in actie.”

Top van de wereld

“De acht beste van de wereld doen mee, het zijn dus geen pannenkoeken. Er zijn twee poules van vier en de beste twee mogen telkens door. Er zijn wel maar zes in plaats van 15 rode ballen, dus safety is heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat je kan winnen en verliezen van iedereen. Mijn vertrouwen zit goed, het is beter dan een maand geleden. Ik had toen veel meer stress en ik kon geen bal potten”, zegt Gerdy, die aangesloten is bij de World Disability Billiards and Snooker en nog meegeeft dat zijn terugkomst voorzien is voor 10 december. (API)