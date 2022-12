George Thibault bokst voor Vlaams titel: “Vrouwtje Justine mijn grootste fan en beste verzorgster”

Voor Gitsenaar Thibault George is het een hele eer om de hoofdkamp voor het Vlaams kampioenschap bij de lichtzwaargewichten te kunnen boksen op het Kerst Boksgala in de Izegemse sporthal tegen Sadaam Da Silva Caetano. “Het legt een zekere druk op, maar ik ben er goed op voorbereid omdat ik de laatste weken kon sparren met ex-WBC-jeugdkampioen Timour Nikarkhoev.”

Thibault George (27) bokste drie elitekampen. Hij won zijn eerste kamp met technisch ko, verloor zijn tweede kamp van de ervaren Mevludin Seleymani en verloor ook zijn derde kamp op 1 november in Izegem. “Twee refs gaven een match nul, één ref gaf me gewonnen”, zegt Thibault.

“Ik vond nochtans dat ik de betere was. In Izegem wil ik Vlaams kampioen worden tegen Sadaam Da Silva Caetano (31) uit Brugge die al zeven kampen deed waarvan hij er vijf won. Sadaam verloor in juni nog van een toen wel heel sterke Robin Barbiaux uit onze club. Ik trainde hard om die acht ronden goed aan te kunnen. En ik voel dat ik een stuk beter ben geworden door vaak te sparren met mijn teamgenoot Timor Nikarkhoev. Een technisch heel sterke bokser die 24 profkampen bokste waarvan hij er maar liefst 15 won met ko. Door hem voel ik me ook zelfzeker.”

Jouw grootste fan? “Mijn vrouwtje Justine, dochter van Filiep. Ze verzorgt me op en top in voorbereiding van dat Vlaams kampioenschap en ik ben haar daar heel dankbaar voor.”

Profkampen: George Thibault vs Sadaam Da Silva Caetano (Vlaams kampioenschap lichtzwaargewichten), Timour Nikarkhoev vs Serhii Ksendzov (Duitsland), Shamshad Aramkhel vs Brice Bula Galo, Faroukh Kourbanov (Luik), Denis Rosescu vs Levan Ulikhaniani (Georgië), Amy Naert vs nog te bepalen tegenstander. Er zijn nog vier amateurkampen en één demokamp.

Praktisch

De weging heeft plaats in het Parkhotel op zaterdag 24 december om 17 uur. Het Kerstgala van 25 december in Sporthal De Krekel begint om 17 uur. Tickets aan 85 (vipcafé), 50, 40 en 20 euro in vvk en 5 euro meer add.

Voorverkoop: Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1, Izegem; Muziekkaffee Yin Yang, Stationsstraat 105, Gits; Café De Boksneuze, Statieplaats 8, Lichtervelde; Harley Davidson West-Flanders, Kachtemsestraat 253, Roeselare. Meer info: Rudi Compernol (0475 58 83 25) en Stefaan Lamsens (0476 22 89 60).