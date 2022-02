Gella Vandecaveye en Amber Ryheul ambassadrices bij campagne Judo Vlaanderen

Met de campagne ‘Ik kan mijn vrouwtje staan’ beoogt Judo Vlaanderen twee grote doelstellingen. Een grotere instroom van meisjes door promotie van de judosport en de bewustwording van te beperkte vertegenwoordiging van meisjes en dames in bepaalde commissies, zoals clubbesturen, als trainer, enz…

Dit genderbeleid is een werk van lange adem. Deze campagne dient volgens Judo Vlaanderen dan ook als startschot voor de grote inspanning die de federatie wil leveren teneinde de gendergelijkheid binnen de sportfederatie te bevorderen.

“We gaan niet pretenderen dat we de maatschappelijke problematieken weten te kenteren,” stelt Sophie Block. “We willen enkel de bewustwording hiervan verhogen in de hoop dat mannen en vrouwen hieraan willen meewerken en hier bewust mee rekening gaan houden in de clubwerking, op trainingen, in coaching en de hele federatiewerking.”

Amper kwart zijn meisjes

De cijfers liegen er niet om, slechts 25,2 procent van de Vlaamse judoka’s zijn meisjes of dames. Niemand minder dan de 48-jarige IJF Hall of Famer Gella Vandecaveye (zilver OS Atlanta 1996 en brons OS Sydney 2000 zet als Ambassadrice mee haar schouders onder deze promotiecampagne. “Judo is en blijft in mijn ogen de mooiste sport die er bestaat, uiteraard.”

“Het is een sport die de mentale en fysieke ontwikkeling en weerbaarheid van een kind en volwassene bevordert. Het is ook de mooiste metafoor van het leven, namelijk vallen en opstaan. Ik ben dan ook nog steeds verliefd op deze contactsport”, vertelt de gewezen West-Vlaamse judoka.

Vrouwtje staan

Wat Gella wil teruggeven aan het judo is het promoten van vrouwenjudo op elk niveau. “Het ontwikkelen van de lichaamsbewustwording, de weerbaarheid, het zelfvertrouwen, en de integratie in de maatschappij is voor jonge meisjes van ontzettend belang in hun proces naar volwassenheid. Of later, judoënde dames als scheidsrechter, coach, official, lid of waarom niet voorzitter van het Bestuursorgaan.”

“Generatie na generatie zijn we hofleverancier van Olympische medailles en daar mogen we als Belg trots op zijn. Ik zet met veel passie en overtuiging mijn schouders onder deze campagne ‘Ik kan mijn vrouwtje staan’.

Als ambassadrice wordt Gella bijgestaan door een andere West-Vlaamse judoka. Amber Ryheul (23) uit Houthulst en lid van de Kon. Ieperse Judoclub Neko. Zij is een aanstormend talent, staat haar vrouwtje op de tatami en zal prominent aanwezig zijn in de campagne.

Mooiste sport

De Europese kampioene U23 van 2019 is stilaan op het internationale circuit mooie prestaties aan het neerzetten met onder andere goud op de Grand Prix in Zagreb 2021 en een eerste plaats op de European Open in Praag 2021. “Judo is voor mij de mooiste sport en dit geldt zeker ook voor vrouwen. Op de mat kan ik mijn energie eruit halen en kan ik mezelf tot het uiterste drijven. Naast de mat ben ik een echt typisch meisje en net die balans vind ik prachtig.”

“Het hoeft geen stereo type te zijn dat enkel mannen een gevechtsport kunnen doen. We leren wendbaar te zijn en krijgen zelfvertrouwen zowel op als naast de mat. Ik kan met trots zeggen dat ik zonder judo nooit de persoon zou zijn die ik vandaag ben”, aldus Amber Ryheul.

(ACR)