Geert Byttebier uit Loppem doet een extreme triatlon in Noorwegen: “Zwemmen om 4 uur ’s ochtends in gletsjerwater”

De Norseman is voor de vastberaden, de volhardende, de koppige, de gelukkige 290 mensen die elk jaar worden geselecteerd uit de duizenden hoopvolle kandidaten. Geert Byttebier neemt er op zaterdag 6 augustus als één van de drie Belgen aan deel. Een afvallingsrace waarin hij hoopt te finishen.

Geert Byttebier (56) is een laatbloeier in zijn sport. Halfweg 2015 begon hij met een halve afstand in Luxemburg. Daarna volgden zeven Ironmans en een Challenge op de lange afstand. Na zijn deelname in 2019 in Hawaï stelde hij zich kandidaat voor de Norseman. “Het was eigenlijk als grap bedoeld, richting een vriend die al jaren probeert om mee te doen. Mijn naam kwam uit de trommel, met twee Walen, naast 6.000 andere atleten uit circa 90 landen.”

De Norseman omvat dezelfde afstanden als een Ironman. Het zwemmen is ‘s morgens vanaf 4 uur in water van een gletsjer, dat nu 13 graden heeft. Met een start van op een boot vier meter naar beneden.

“Het fietsen telt 3.500 hoogtemeters, met beklimmingen van vijf cols. De marathon telt 1.800 hoogtemeters. Tien kilometer voor het einde maken ze een splitsing. De eerste 160 mogen bergop met een finish op Gaustatoppen. Zij krijgen dan een zwart shirt. Die met een wit shirt, vanaf plaats 161 moeten een plaatselijke ronde afleggen. Mijn ambitie is uiteraard zwart.”

Het eerste jaar werd de wedstrijd geannuleerd en nog door corona werd het vorig jaar met allerlei regels vooral een lokaal gebeuren.

Lange revalidatie

“Misschien een geluk bij een ongeluk, want in 2020 werd ik op fietstraining in Zwitserland aangereden door een voertuig. Na een lange revalidatie ben ik nu genezen. Het weer zal een belangrijke rol spelen. Anderzijds heb ik mij goed kunnen voorbereiden, voornamelijk naar uithouding, tijdens hoogtestages, zij het zonder coach.”

“Twee weken in Mallorca, gevolgd door The Ride: fietsen van de Mont Ventoux naar Valkenburg, in acht dagen, 1.300 km en 20.000 hoogtemeters. Ik keerde terug voor een stage op de Mont Ventoux, met daarna nog Zwitserland om bergop te lopen en te fietsen. In juni was er nog als training de 70.3 IM Westfriesland waar ik een slot behaalde voor het WK in Utah in oktober.”

(AC)