Geen verlenging van de ‘Canadian dream’ voor Tibo Debaillie uit Gistel

Het Canadese EE Footbal Team in Edmonton verlengt het contract van Tibo Debaillie (24) uit Gistel niet. De beste American footballer van ons land werd vorig seizoen nochtans geselecteerd uit 300 toptalenten om in de Canadese competitie te gaan spelen. “Via Twitter hoorde ik dat ik niet mocht blijven. Spijtig, maar ik geef nog niet op”, zegt hij.

Kenners zijn het eens: Tibo Debaillie (24) is de beste American footballer van ons land. De Gistelnaar speelt als defensive lineman – lees verdediger – en was het afgelopen seizoen bij het Canadese EE Footbal Team in Edmonton aan de slag. Op zich al een hele prestatie, want de West-Vlaming werd uit een groep van 300 toptalenten geselecteerd. De Canadese competitie staat bovendien bekend als de tweede sterkste van de wereld, na de Amerikaanse NFL.

Maar na amper één seizoen zit het er al op voor Tibo. Hij werd ‘gereleased’ en moest dus op zoek naar een nieuw team. Vervelend nieuws dat hij op een vervelende manier vernam. “Na het seizoen hadden ze mijn contract nochtans verlengd”, zegt hij. “Maar plots kreeg ik via Twitter toch te lezen dat ze me lieten gaan. Heel zuur. En iets dat ik toch liever via de club zelf vernomen.”

Minimum aantal Canadese spelers

Tibo speelde in Canada uiteindelijk drie wedstrijden op het hoogste niveau. Voor tienduizenden supporters gaf hij het beste van zichzelf. Al heeft de krachtpatser toch het gevoel dat hij nooit kon tonen wat hij écht in zijn mars had. “In Canada geldt de regel dat er een minimum aantal Canadese spelers op het veld moeten staan. Ik bedoel het niet arrogant. Maar de Canadezen die op mijn positie spelen, waren niet beter. Maar die regel speelde natuurlijk wel in hun voordeel.”

Naar Duitsland

Maar lang zat Tibo niet zonder club. Want hij trekt binnenkort naar de Potsdam Royals in Duitsland. Daar zal hij zijn kunnen wel voor wat minder publiek moeten tonen. “Daar komen tussen de 8.000 en 10.000 mensen kijken”, zegt hij. “Normaal trek ik midden april naar daar. Ik krijg er een appartement van de club. En op 21 mei staat de eerste wedstrijd gepland. Ik ga er alles aan doen om daar de beste speler te worden.”

En ook zijn grote droom geeft Tibo nog niet op. Hij wil namelijk nog steeds in de bekende NFL aan de slag. “Er bestaat een traject waarbij Europese atleten uitgekozen worden om bij een NFL-team te tekenen. En die worden onder andere uit de liga waar ik nu ga spelen gekozen.”