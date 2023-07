Geen nieuwe wereldtitel maar brons voor Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke op WK G-boogschieten

Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke trok naar het WK G-boogschieten in Pilzen (Tsjechië) om er zijn wereldtitel voor een derde keer op rij te verlengen. Hij verloor vrijdag op onze nationale feestdag in de halve finale en moest zich zaterdag in de klasse Vl1 tevreden stellen met brons. In VI2-3, tevens een klasse voor slechtzienden, werd zijn echtgenote Kathleen Meurrens uitgeschakeld in de kwartfinale. Zij verloor met 6-2 van de Brit Phillip Tranter.

Ruben Vanhollebeke (46), lid van de Brugse boogschuttersclub De Straffe Boog, kon zichzelf als wereldkampioen niet opvolgen. Hij verloor in de halve finale van de Australiër Craig Newbery, na een prangende wedstrijd. Newbery haalde het met 6-5 na een sudden death, waarbij hij met zijn pijl een negen schoot en beter deed dan de zeven van de Jabbekenaar.

Vanhollebeke begon zijn tornooi met een tweede plaats in de kwalificaties (433 punten), na de Italiaan Matteo Panariello. Zo plaatste hij zich rechtstreeks voor de kwartfinales, waarin hij de Brit Stuart Rodgers met 2-6 versloeg. Na verlies in de halve finale won hij de strijd om de derde plaats, met 2-6 tegen de voor hem geen onbekende Cyprioot Christos Missos.

Overleden vader

“Ik ben tevreden met brons. Het is een groot verschil om wel of geen medaille te behalen. Hiervoor heb ik hard naar het wereldkampioenschap proberen toe te werken”, zegt de bronzen medaillewinnaar, die in aanloop naar het tornooi onverwachts zijn vader verloor en dat had zijn impact op het sportieve. “Dat speelde mij mentaal parten tijdens de voorbereiding en dit tornooi. Mijn vrouw Kathleen gaf samen met wat vrienden voor aanvang een goede peptalk. Dit hielp mij enorm”, aldus Ruben.

Hij kan zich nu concentreren op het EK in Rotterdam, waar hij van 8 tot 20 augustus zijn titel verdedigt. Aansluitend volgt de Blind World Games in Birmingham. (ACR)