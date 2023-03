Geen Knokke Hippique deze zomer

Door onvoorziene omstandigheden is het team van Knokke Hippique genoodzaakt om de editie van dit jaar op te schuiven naar 2024. Er kan onder andere geen kwaliteitsvol terrein gegarandeerd worden, iets waar de organisatie streng op toekijkt. Knokke Hippique is een grootse internationale wedstrijd voor paardenliefhebbers.

Naast jumping, valt er heel wat randanimatie te beleven zoals standen met luxeproducten en muzikale optredens. Het zou deze zomer over zes wedstrijdweekenden vanaf donderdag tot en met zondag plaatshebben in de badstad tussen 13 juni en 16 juli, waaronder 4 CSI 5*. “Wij zijn ervan overtuigd dat we het best mogelijke springevenement naar onze mogelijkheden willen organiseren, daarom hebben we de beslissing genomen om de volgende editie uit te stellen tot 2024″, klinkt het bij Knokke Hippique. “Wij willen u verzekeren dat het hele team achter Knokke Hippique er alles aan gedaan heeft om Knokke Hippique dit jaar te laten plaatsvinden.”

De paardenliefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken. “Op dit moment wordt er onvermoeibaar gewerkt aan een fris en spannend concept voor het evenement van volgend jaar.” Net als in 2021 stond er begin juli tijdens Knokke Hippique weer een Nations Cup op het programma. Die verhuist dit jaar naar de Brussels Masters. (ACR)