Geen Hawaï voor papa Niels Vandenbroele

Hij had zich vorige zomer in het Franse Vichy met verve gekwalificeerd voor zijn tweede deelname aan de mythische Ironman van Hawaï, maar Niels Vandenbroele (35) zal er begin oktober niet bij zijn in Kona.

De reden daarvoor is niet ver te zoeken: de Tieltenaar werd afgelopen maandag immers voor de tweede keer papa. Zijn vrouw, kinesiste Whoopy Franssen, beviel na dochter Franne nu ook van een zoontje, Alec. “Een jaar geleden was het plan nog om naar Hawaï te gaan, maar dat hebben we natuurlijk moeten bijsturen”, vertelt de leerkracht lichamelijke opvoeding aan het VTI in Tielt. “Ik zou in de toekomst wel graag nog eens naar Hawaï kunnen afreizen. In 2019 werd ik daar al eens tweede beste Belg na Bart Aernouts, die toen zelfs op het podium stond. Er zijn sommige zaken die ik beter had kunnen doen, vind ik. Met een beetje meer ervaring kan ik in die speciale wedstrijd nog wat beter voor de dag komen, al hangt zoiets natuurlijk altijd af van de tegenstand”, benadrukt Niels Vandenbroele.

Vierde in Maastricht

Niet dat de ingeweken Ruiseledenaar dit jaar op sportief vlak heeft stilgezeten. Een maand geleden nam hij nog deel aan de Ironman van Maastricht. Hij werd vierde, op luttele seconden van het podium. “Vorig jaar strandde ik in Vichy, waar proftriatleten niet toegelaten waren, al op een zucht van de zege. Ik kijk op een of andere manier met gemengde gevoelens terug op beide wedstrijden. Als ik een perfecte voorbereiding had gekend, zou winst mogelijk geweest zijn. Alleen sukkel ik altijd met mijn enkel als ik tijdens mijn stevigste trainingsweken in de aanloop naar zo’n Ironman de loopkilometers opdrijf. Daardoor kom ik in de afsluitende marathon telkens net te kort, heb ik al vastgesteld. Zoiets kan je maar oplossen door meer en constanter te lopen, maar dat zat en zit er niet in. Jammer, maar ik zal ermee moeten leren leven.” (TVB)