Geen Delphine Persoon op boksgala in Ardooie

Op 11 juni is er in de Ark in Ardooie een boksgala. Dat was al een tijdlang gepland en er was aangekondigd dat Delphine Persoon er zou kampen voor de EBU titel in haar gewichtsklasse.

Maar wat insiders al een tijdje wisten, wordt nu bevestigd door de gemeente Ardooie. “Delphine Persoon zal in Ardooie niet boksen. Ze heeft pas een kamp achter de rug. Dat was in Dubay en volgens het reglement kan ze slechts één wedstrijd boksen binnen een bepaalde tijdspanne.”

Gala gaat door

Pech dus voor de organisatoren en voor de gemeente Ardooie die in deze wedstrijd een mooie promotie zagen voor de gemeente. Toch gaat het gala door. Dat gebeurt met zes elite- en amateurkampen.

De wedstrijden vinden plaats in de Ark vanaf 19.00 uur. Staanplaatsen kosten 25 euro. Voor een ringplaats betaal je 55 euro, inclusief vijf drankbonnen en een VIP ticket met buffet kost 95 euro.

