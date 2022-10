Gaelle Buyschaert neemt het met Saint-Georges op tegen Rasante: “Uiteraard gaan we voor de winst”

De dames van Saint-Georges Kortrijk verloren vorig weekend voor de derde keer op een rij. Dit weekend staat een bezoek aan Rasante op de kalender.

Saint-Georges Hockey Club begon het seizoen met zeges tegen Ukkel en Louvain-la-Neuve. Daarna volgden nederlagen tegen Beerschot en Pingouin 1. Vorig weekend was Lara dan weer net iets te sterk voor de ploeg van Gaelle Buyschaert, een van de sterkhouders. “We kregen al vrij vlug een tegengoal om de oren”, vertelt de 25-jarige Kortrijkse. “Lara is een team dat snel en mooi samenspeelt. Een tweede doelpunt kwam er dan ook na een binnentikker. We konden nog milderen tot 1-2, maar meer ook niet. Het werd nog hectisch toen ons doelvrouw geblesseerd geraakte. In een duel verloor ze haar helm, waarna ze een bal in haar aangezicht kreeg, met een open lip tot gevolg. De laatste tien minuten werden nog met de nodige stress en moeite rondgemaakt.”

Kleppers in het verschiet

“Aanvankelijk waren we nog niet zo goed wakker”, gaat Gaelle, tewerkgesteld in de farmaceutische sector, verder. “Dat zal anders moeten tegen de ploegen die er nog zitten aan te komen. We hebben enkele kleppers nog op een rij, wat minder leuk is natuurlijk. Toch is het vertrouwen nog niet aangetast. Een top 8-plaats halen zou het ideale scenario zijn, dan zijn we zeker van het behoud. Twee of drie wedstrijden moeten dan nog met winst afgesloten worden.”

“Dit weekend gaan we alvast, net als altijd trouwens, voor de winst tegen Rasante. Het is al een tijdje geleden dat we het nog eens tegen hen opnamen. Op basis van hun resultaten zal het zeker geen hapklare brok worden. Maar toch is een zege mogelijk. De sfeer is alvast nog opperbest in de ploeg. Ook na een verlies gaan we samen nog iets drinken en is dit snel vergeten. We mogen op zich tevreden zijn met een toch redelijk nieuwe ploeg. Het is nog wennen aan de nieuwe structuur, maar we hebben er alle vertrouwen in”, aldus Gaelle Buyschaert.