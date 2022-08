G-team Recreas KOG Stasegem pakt uit met tornooi

Naar aanleiding van hun gouden medaille op de Special Olympics 2022 werd voetbalploeg G-team Recreas KOG Stasegem ontvangen op het stadhuis. Ze kregen van burgemeester Alain Top een mooie beker als aandenken. Op 29 augustus speelt G-team mee op hun eigen tornooi.

Met deze gouden medaille is het G-team niet aan hun proefstuk toe. Ze wonnen goud in 2015, 2016 en 2017, gevolgd door zilver in 2018 en 2019. Na twee jaar geen Olympics wegens corona haalt het G-team opnieuw het hoogste schavot bij de prijsuitreiking.

“Een dikke proficiat namens het volledig stadsbestuur”, zegt schepen van Sport Dominique Windels (Vooruit). Het G-team KOG Stasegem biedt wekelijks aan een 65-tal kinderen en jongvolwassenen de kans om hun geliefde sport voetbal te kunnen beoefenen in een ongedwongen sfeer en elk volgens eigen kunnen. “De regels zijn aangepast aan hun beperkingen, waardoor ze plezier beleven aan het spel. Competitie en resultaten zijn van ondergeschikt belang. Zelfontplooiing, aanleren en ontwikkelen van motorische en sociale vaardigen zijn belangrijker”, zegt het bestuur met voorzitter Rik Knockaert, Sophie Depypere, Nele Janssens, Bruno Colpaert en Filip Verbeke namens de vele vrijwilligers. Het team krijgt ook de steun van Lions Liederick Harelbeke en de heren Muylle en Aeck van Dovy-Keukens.

Internationaal niveau

Op 29 augustus organiseert KOG Stasegem voor de eerste keer het Dovy Keuken G-Tornooi. In de voormiddag treden 11 ploegen – waaronder de Kids en de Teens – aan vanaf 9.15 uur. Om 13.30 uur starten de wedstrijden van de jongvolwassenen. Een van de 11 ploegen is Braakhuizen Eindhoven uit Nederland. “Bij hen speelt een jongen die 3 jaar geleden zijn werkstage kwam doen bij Busbouwer Dejonckheere in Beveren-Roeselare. Hij vroeg ons of hij gedurende die periode van 6 maanden met ons mocht meetrainen, wat wij met plezier deden”, vertelt voorzitter Rik Knockaert.

“Nu belde hij ons op met de vraag of zijn ploeg ook mocht deelnemen aan ons Dovy-G-Tornooi. Ons antwoord was uiteraard ‘ja’. Aldus zetten wij een eerste (kleine) stap naar het internationale niveau (lacht). Die jongen is trouwens vorig jaar speciaal uit Nederland naar ons tornooi komen kijken om zijn vroegere makkers te begroeten. Het was een fijn weerzien … .” De prijsuitreikingen zijn voorzien om 13 en 16.20 uur.