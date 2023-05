G-sportclub Gidos uit Gits klaar voor het Belgisch kampioenschap boccia Team & Pair: “We willen alles winnen”

Na het Belgisch kampioenschap boccia individueel op 22 en 23 april bundelen de bocciaspelers op 13 mei hun krachten voor het BK Team & Pair. In sporthal Ogierlande zullen de verschillende clubs onderling uitmaken wie van hen de Belgische titels mee naar huis mag nemen. G-sportclub Gidos uit Gits is net als vorig jaar organisator en levert de meeste teams af. “We hebben evenwichtige teams samengesteld die allemaal kunnen meedingen voor de titels.”

Nog geen maand na het Belgisch kampioenschap boccia individueel wacht er voor boccia minnend Vlaanderen al een nieuwe grote afspraak. In het West-Vlaamse Gits verzamelen de verschillende clubs en spelers voor het BK Team & Pair. Clubs vaardigen duo’s of teams af die het tegen elkaar opnemen met als inzet de nationale titel boccia. Organisator Gidos levert met vier ploegen de meeste teams af. Trainer bij Gidos Wesley Deleu kijkt alvast uit naar het BK in eigen zaal.

“We hebben zo’n evenwichtig mogelijke ploegen samengesteld. Elk team heeft een kapitein die als aanspreekpunt fungeert voor de referees en tegenstander. In de klasse BC1/BC2 hebben we twee teams die meteen tegen elkaar spelen in de eerste poulewedstrijd. Die onderlinge competitie leeft bij de spelers, maar als club willen we alles winnen”, zegt Wesley.

Tijdens een normale individuele wedstrijd probeert elke speler zijn of haar zes speelballen zo dicht mogelijk bij de jack (witte bal) te gooien of rollen. In team of pair competities komen er extra factoren bij kijken. “Elke speler krijgt ofwel twee (in team) ofwel drie (in pair) speelballen die hij of zij in het spel kan brengen. Doordat de spelers in verschillende vakken opgesteld staan en er verschillende werplijnen zijn, krijg je heel tactische wedstrijden. Communicatie zal zaterdag van cruciaal belang zijn”, besluit Wesley Deleu.

Wat is boccia?

Boccia is een paralympische sport die gelijkenissen vertoont met petanque. Boccia wordt beoefend door mensen met een ernstige fysieke beperking aan de werparm en kan individueel, in pair (2 spelers) en in team (3 spelers) gespeeld worden. Het doel van deze sport is om de lederen speelballen zo dicht mogelijk bij de witte doelbal, genaamd ’jack’, te gooien of te rollen. Indien de sporter niet in staat is om de bal vast te houden of met de voeten te spelen, wordt er gebruikt gemaakt van een goot (hulpstuk). In dat geval beweegt een assistent, die het speelveld niet kan zien, de goot op aangeven van de speler.