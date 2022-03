G-atleet Jeroen Borra werkt in Diksmuide zijn eerste triatlon succesvol af: “Met dank aan de steun van VillaVip”

Hij won al tal van medailles in het G-zwemmen, maar sinds afgelopen weekend mag hij zich ook een volleerd triatleet noemen. Jeroen Borra bracht met de steun van begeleider Koen Tyteca van VillaVip de sprinttriatlon van Diksmuide tot een goed einde.

Jeroen Borra werkte afgelopen weekend de 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen van de Diksmuidse sprinttriatlon succesvol af. “Ja, ik ben ondertussen al wat bekomen”, glimlacht Jeroen. “Maar het is toch een hele ervaring geweest. Het zwemmen ging heel goed, tijdens het fietsen werd ik uitstekend begeleid door Koen Tyteca van VillaVip Diksmuide en ook tijdens het lopen was het een supermooie ervaring. Ik ben vooral trots op Koen voor de uitstekende begeleiding die hij me gaf, op de supporters en op iedereen van de organisatie, die me mee naar de finish schreeuwden.”

Onvergetelijk

De 33-jarige Diksmuideling werd achteraf ook gehuldigd als G-atleet. “Een onvergetelijke ervaring. Het was mijn grote droom om ooit een triatlon af te werken en dankzij het hele team van VillaVip heb ik die droom kunnen verwezenlijken. Tijdens de week verblijf ik in VillaVip, waar ik begeleid word met een ondersteuningsplan. Koen Tyteca nam die triatlon in mijn plan op, waardoor ik het voorbije jaar veel getraind heb voor deze leuke uitdaging.”

“Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik heb nog geen volgende wedstrijden op het oog, want ik zal nu samen met Koen eerst een beetje bekomen en genieten van deze mooie prestatie. Ik wil dit succes vooral ook delen met de begeleiders van VillaVip, waar ik sinds oktober 2020 uitstekend ben ontvangen. Ik verblijf daar van dinsdag tot zondagochtend en ben daar heel graag. Mijn allergrootste sportieve droom is om ooit de Mont Ventoux te beklimmen”, besluit Jeroen Borra. (SB)

Om deze droom te realiseren, is de entourage van Jeroen nog op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met VillaVip via hun Facebookpagina.