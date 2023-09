Frontliners Poperinge winnen titel en namen deel aan EK: “Dit is een extra ervaring voor de toekomst”

Voor soft -en baseballclub The Frontliners was het opnieuw een geslaagd jaar. De gemengde ploeg speelde voor het tweede jaar op rij kampioen in de hoogste nationale slowpitchcompetitie. Een groot deel van de ploeg nam ook deel aan het EK in Bulgarije.

Net als vorig jaar wonnen Frontliners 2 de titel in de hoogste reeks van de slowpitchcompetitie. “Slowpitch is een variant op baseball waarbij de bal een beetje groter is. Bij slowpitch gooi je onderhands en bij baseball is dat bovenhands. We konden ploegen als de Afterburners uit Heist-op-den-Berg, die al vier keer kampioen werden, achter ons houden. De grootste concurrent dit seizoen was Leuven Twins”, geeft speler Ruben Ravestyn (22) mee. “We konden ons huzarenstukje van vorig jaar dus herhalen. Van de 16 matchen wonnen we er 13.”

EK in Bulgarije

Daarnaast namen ze in augustus voor het eerst deel aan de European Slowpitch Supercup. “Zeg maar het EK voor clubs in deze sporttak. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia namen we het op tegen Bulgaarse, Duitse, Oostenrijkse, Tsjechische, Britse en Nederlandse teams. Na een poulesysteem gingen de beste zes door, wij waren bij de laatste zeven en daarvan werden we tweede. Een achtste plaats in de eindklassering dus, de beste Belgische prestatie ooit op dit EK. Deze ervaring pakken ze ons niet meer af en het bezorgt ons extra ervaring voor de toekomst”, vertelt Ruben.

Jeugdvoorzitter

“Zelf speel ik nu vijf jaar mee. Ik speel liefst als outfield en ben behoorlijk tevreden over mijn seizoen. Nu volgen nog enkele tornooien voor het plezier, zoals binnenkort in het Nederlandse Enschede. We trainen deze week nog twee keer. Daarna volgt een maand herfststop en de herstart van de competitie is voorzien rond eind maart.” Ruben is ook jeugdvoorzitter.

“Er is een aangename en familiale sfeer in de club”

“We merken dat het ledenaantal bij de jeugd in stijgende lijn is. Naast het spelen, ben ik coach van de rookies. Dat is onze jongste leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar. Er hangt een heel aangename en familiale sfeer in de club. Ik ben soms vaker op de club aanwezig dan dat ik thuis ben”, grapt de student Taal -en Letterkunde aan de UGent die in Poperinge woont.