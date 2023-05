Frisbee op hoogste niveau tijdens 29ste Tom’s Tourney: “Liefst twintig nationale teams aanwezig”

Op 5, 6 en 7 mei heeft op alle terreinen van de Gulden Kamer in Sint-Kruis Tom’s Tourney plaats. Het tweede grootste frisbeetornooi in Europa wordt georganiseerd door de Brugse club Freezzz Beezzz.

Het internationaal frisbeetornooi in Brugge is dit jaar opnieuw goed voor 64 teams of 1.200 spelers. “Een grote opkomst. Komende zomer is er het Europees kampioenschap. En zo zijn er ter voorbereiding maar liefst twintig nationale teams op ons tornooi aanwezig”, vertelt organisator Glenn Nolf. “Uit Nederland, Denemarken, Ierland, Spanje en uit ons land is er de nationale U24 net als die uit Engeland. Bij de vrouwen gaat het om het nationale team uit onder andere België, Duitsland, Engeland en Tsjechië.”

Drie divisies

Op Tom’s Tourney wordt er gespeeld in drie verschillende divisies: Open 1, met 24 sterke ploegen en ook veel nationale ploegen. Open 2 met 24 minder sterke ploegen en beginnende teams. “Zij krijgen de kans om aan een groot tornooi mee te doen. Een formule die we willen behouden”, klinkt Nolf.

“We kiezen er bewust voor om geen Mixed divisie in te lassen. Omdat we dan geen plaats meer hebben voor nieuwere teams die in Open willen spelen. Het is wel zo dat we gemengde ploegen hebben, maar die kunnen perfect in de tweede divisie aan de slag. Er is ook nog een vrouwendivisie met zestien teams.”

Er wordt eerst in poules gespeeld, dan volgen de kwartfinales, de halve finales en de finales die op zondag tussen 14 uur en 17 uur plaatshebben. Het organiserende Freezzz Beezzz neemt dit jaar als ploeg niet deel aan het tornooi.

“We focussen ons volledig op de organisatie. Er zijn wel tien spelers die met de aanwezige nationale teams zullen meedoen. Vandaar dat we gekozen hebben om ons niet zelf in te schrijven, omdat er heel wat kwaliteitsvolle spelers met een ander team meespelen. Het gaat zowel om de U24 als de vrouwen”, weet Nolf.

Limerick

België is komende zomer gekwalificeerd voor een deelname aan het Europees kampioenschap, in het Ierse Limerick. Ondertussen is in ons land de outdoorcompetitie bezig en is er bij Freezzz Beezzz al een nationale titel voor de U17 en de U20. Die laatste werd ook indoorkampioen, net als de vrouwenploeg.

De toegang tot Tom’s Tourney is gratis. (ACR)

www.tomstourney.be