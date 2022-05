Frederik Van Lierde over het WK Ironman in St. George: “Het is niet hetzelfde”

Morgen vindt in St. George het WK Ironman plaats. Door de coronacrisis wordt dit het eerste wereldkampioenschap triatlon op de volledige afstand sinds 2019. In oktober volgt overigens alweer een WK, maar ditmaal op de locatie waar de regenboogstrijd al decennialang thuishoort, op Hawaï. “Dit WK moeten we niet minimaliseren, maar het is niet hetzelfde”, stelt Frederik Van Lierde, zelf winnaar op Hawaï in 2013.

1. Morgen is er het atypische WK Ironman op St. George. Kijk jij hier evenveel naar uit als naar het WK op Hawaï?

(denkt na) “Het is dubbel. Ik stel mezelf in de plaats van de atleet. Het is een mooie kans om een WK te doen, maar als er straks in oktober weer een WK op Hawaï is, zal het anders aanvoelen. Over vijf maanden hebben we al een nieuwe wereldkampioen. We mogen dit WK niet minimaliseren, maar het is niet helemaal hetzelfde.”

2. Wie is jouw topfavoriet?

“Door de vele afzeggingen – Frodeno, Gomez, Lange… – is dat moeilijk te zeggen. Volgens mij krijgen we een verrassende winnaar, want er is een nieuwe generatie op komst. Hetzelfde bij de vrouwen, waar Lucy Charles ontbreekt. Daniela Ryf maakt nu de grootste kans, maar er zijn stilaan enkele nieuwe kapers op de kust.”

3. Wat verwacht je van de Belgen?

“Bij de profs hebben we Bart Aernouts en Pieter Heemeryck. Er zit zeker een goeie prestatie in, maar veel zal afhangen van het wedstrijdverloop. Afwachten.”

4. Is er intussen West-Vlaamse talent voor de lange afstand op komst?

“Talent is er sowieso. Er zijn voldoende jonge triatleten met potentieel, maar op de Ironman-afstand zie je dat van enkele jaren vooraf aankomen. We moeten eerlijk zijn: het is wachten op een nieuwe generatie. Wie weet krijgen we dan nog eens een West-Vlaamse winnaar op Hawaï.”

5. Zou jij zelf nog de finish halen?

(grijnst) “Goeie vraag. De finish halen, dat denk ik wel. Ik fiets en loop veel. Zwemmen iets minder, maar zoiets verleer je niet. Ik zou wel meer afzien. Op 30 oktober loop ik trouwens mijn eerste marathon, van Nice naar Cannes. (lacht) Ik ken daar een beetje mijn weg. (Van Lierde won er vijf keer de Ironman van Nice, red.) Maar sporten is mijn werk niet meer.”