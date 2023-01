Fré Van Damme uit Assebroek naar WK shorttrack voor junioren

Komend weekend van 27 tot en met 29 januari heeft in het Duitse Dresden het WK shorttrack voor junioren plaats. Ons land wordt vertegenwoordigd door vier rijders. Eén van hen is Fré Van Damme uit Assebroek. “Alles is nu een beetje in voorbereiding van volgend jaar.”

Fré Van Damme (17) ruilde in de zomer van 2021 in Brugge BSC voor de Gentse Shorttrackclub Kristallijn om shorttrack boven het skeeleren te plaatsen. Zijn oudere broer Warre volgde hetzelfde parcours. Fré zit nu in zijn laatste jaar middelbaar Latijn-wiskunde. Hij studeert in Hasselt en zit er samen met zijn broer op kot, waar hij in zijn eerste jaar met het nationale team elf keer per week meetraint en naar diverse wedstrijden gaat.

Nog wat aftasten

“Ik maak er de nodige progressie en schaatste goede wedstrijden. Het wordt voor mij het eerste WK. Het is dus wat aftasten qua niveau en hoe het daar voor mij zal verlopen. Internationaal schaatsen tegen onder andere Canadezen en de Zuid-Koreanen, dat gaat wat geven”, denkt de Brugse shorttracker. “Ik ben benieuwd, want na dit jaar ben ik nog twee jaar junior. Ik heb dus nog wat tijd om te zien wat ik kan bereiken. Daarnaast is er de aflossing, in een jaar waar we ons op internationaal niveau vooral willen testen.”

Fré wil nu vooral stappen zetten en zijn besttijden verbeteren. “Ik heb mijn persoonlijke records reeds dit jaar kunnen scherper stellen. Het zou straf zijn mocht ik er op het WK nog iets vanaf kunnen doen. Het kan, vooral op de langere afstanden. De 1.000 en de 1.500 meter liggen mij wel. In die laatste afstand wil ik een ronde verder geraken. Een kwartfinale zou mooi zijn. Op de 500 meter zou ik tevens wat sneller willen schaatsen. Op die afstand heb ik wat meer tijd nodig dan de anderen om op snelheid te komen. Een trage starter ben ik niet, maar vooral op de 1.500 meter heb ik mij dit seizoen al kunnen tonen, met toch enkele mooie resultaten.”

Nieuwe generatie

Fré begon zijn seizoen reeds in augustus en won in Oberstdorf meteen zijn eerste wedstrijd op de 1.000 meter. Meteen daarna kreeg hij het gevoel dat hij in zijn sport veel kan bereiken. “Ik kom nu van een wedstrijd in Boedapest waar ik veelal de beste rijders van Oost-Europa heb ontmoet. Dat ging best wel goed. Ik heb aan mijn broer een goede mentor en wie weet vormen wij samen een nieuwe generatie na Stijn en Hanne Desmet, die het nu heel goed doen.” (ACR)