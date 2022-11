Frank Platteeuw nieuwe coach van HBC Izegem Heren A

Robin Mathijs besliste vorige week na de nederlaag in de bekerwedstrijd om niet langer als coach aan te blijven van de Heren A van HBC Izegem. Een aanvaring met één van de spelers na een verloren bekerwedstrijd gaf de doorslag. Frank Platteeuw coacht de ploeg tot het einde van het seizoen.

“Mijn beslissing kwam er na de verloren bekerwedstrijd en de daaropvolgende aanvaring met een van de spelers”, aldus Robin Mathijs. “Met enkele van de spelers zaten we niet meer op één lijn en de reactie die ik na de bekerwedstrijd kreeg, was voor mij gewoon de reactie te veel.”

“Ik heb zes mooie en succesvolle jaren gekend bij HBC Izegem en was nu toe aan mijn zevende jaar. Het verliep dit seizoen niet goed en ook het gevoel zat dit jaar nooit goed. Het is simpelweg te weinig voor onze ploeg, maar er is zeker en vast nog niets verloren en ik hoop dat dit de ploeg wakkerschut en dat ze nog iets kunnen rechtzetten.”

Doelstelling blijft onverminderd

“Het is de bedoeling dat ik trainer ben tot het einde van het seizoen”, vertelt Frank Platteeuw die Robin Mathijs vervangt als coach van de Heren. “Naar volgend seizoen toe zijn we op zoek naar een andere trainer en daarvoor zijn er ook al gesprekken bezig. We hebben enkele kandidaten op onze radar, maar er is zeker en vast nog niets beslist.”

“De doelstelling voor dit seizoen blijft onverminderd. We moeten de play-offs halen. Dat is het eerste objectief en momenteel is ons dat niet gelukt. Ik hoop op een nieuw elan, want er is zeker nog niets verloren. Alle verloren wedstrijden waren slechts heel nipt. Het was telkens een close call en we hebben toch ook al alle toppers gehad.”

“Alles kan zeker nog. We werden absoluut nooit overspeeld en na enkele nederlagen begint dat gewoon in de hoofden van de spelers te kruipen. Ik hoop dat de spelers opnieuw zelfvertrouwen krijgen en dat zo de resultaten automatisch zullen volgen.”

“De fundamenten zijn stevig en hebben in het verleden altijd gewerkt. Ik zie dus geen reden om die niet te behouden. Iedere trainer legt natuurlijk wel zijn eigen accenten. Dat kan naar het team als geheel toe zijn, maar ook naar een individuele speler toe.” (RV)