Fran Vanhoutte wordt twaalfde in sprintkampioenschap op EK schaatsen

Schaatsster Isabelle van Elst is zaterdag als zevende geëindigd op de Europese kampioenschappen sprint in het Nederlandse Heerenveen. Fran Vanhoutte sloot de vierkamp op de twaalfde plaats af. De Nederlandse Jutta Leerdam verlengde haar titel. Op het podium werd ze geflankeerd door landgenotes Femke Kok en Suzanne Schulting. Kok (37.53) en Leerdam (1:14.45) wonnen zaterdag de 500 en de 1.000 meter.

Net als op vrijdag ging het voor Van Elst op de 1.000 meter helemaal fout met de wissel tegen de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. In de laatste ronde, waarin ze veel goed zou maken, moest ze inhouden om een botsing te voorkomen (1:17.26, zevende). Op de 500 meter (twaalfde in 39.51) had ze al verzuimd haar klassering te verbeteren.

De basissnelheid van Vanhoutte is hoger, zeker getuige haar eerste honderd meter. Zelf was ze van 10.8 op het eerste rechte stuk niet onder de indruk. De achtste plaats (39.27) was redelijk. Vanhoutte besloot het toernooi met een verbetering van haar persoonlijke toptijd met een halve seconde: 1:18.38 (elfde).

Met allrounder Sandrine Tas zijn Van Elst en Vanhoutte van plan zich op de ploegachtervolging voor de Olympische Spelen te plaatsen. Dertien maanden voor de Winterspelen van Milaan verkeert dat plan nog in een pril stadium. De eerste test is tijdens wereldbekerwedstrijden in Milwaukee, over drie weken.

Het drietal heeft slechts één keer, afgelopen dinsdag in Heerenveen getraind. Vanhoutte voorop, Van Elst in het midden en Tas, de stayer als duwer van het trio. Ze hadden dit seizoen in Japan al eerder de mogelijkheid gehad om aan de pursuit deel te nemen, maar door individuele beslommeringen kwam het er niet van.

(Belga)