Fran Vanhoutte debuteert in World Cup bij senioren

Fran Vanhoutte neemt in het langebaanschaatsen van 8 tot en met 10 december deel aan de Wereldbeker in het Poolse Tomaszow Mazowiecki, zij het bij de senioren. Voor de Gistelse, die tot dusver kon proeven van de Worldcup bij de junioren en neosenioren, wordt het haar vuurdoop.

Fran Vanhoutte (20) maakt die stap door de grote poort, want ze was vorige maand op de eerste Worldcup voor junioren en neosenioren in openlucht in het Italiaanse Baselga di Piné goed voor vier medailles. Eind oktober kon ze zich reeds in het Duitse Inzell kwalificeren voor deelname aan de 1.000 meter op de wereldbeker voor senioren in Polen.

“Ik zal er ook de 500 meter rijden. Dat mag als je de limiet voor de 1.000 meter op zak hebt. Daarnaast doe ik er ook de massastart.” Fran reist naar Polen, in de eerste plaats om veel ervaring op te doen. “Resultaten moet ik nog niet verwachten, want het gaat meteen om toch een serieus niveauverschil. Ik heb er alvast veel zin in.”

Goede training

Vorig schaatsseizoen zette Fran zich in op de marathon. Vooral omdat het een goede training was voor de massastart en het ook heel harde wedstrijden zijn. “Nu is dat nog zo. Al had ik vorig jaar niet echt kansen of infrastructuur om aan langebaantrainingen te doen. Met een marathonploeg in Heerenveen meetrainen en ermee wedstrijden doen was de enige mogelijkheid.”

Team Novus begon vorig seizoen als een internationaal schaatscollectief en een betrouwbare en belangrijke partner. Men startte tevens een development programma waar Fran deel van uitmaakt, met de bedoeling dat ze stappen zou zetten.

“Sindsdien is er echt wel veel veranderd”, vindt ze. “Een betere plek dan het Novusteam is er niet. Zij zorgen voor een zeer professionele begeleiding en ik word er goed omringd. Na de wereldbeker in Polen volgen de selecties voor de twee laatste ISU World Cups in Salt Lake City en Quebec, alsook voor de wereldbeker voor neosenioren in Japan, al hoop ik verder bij de senioren te kunnen rijden.” (ACR)