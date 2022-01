Fran Vanhoutte besluit WK met negende plaats op massastart

Fran Vanhoutte heeft de wereldkampioenschappen schaatsen voor junioren zondag in Innsbruck afgesloten met de negende plaats op de massastart. Op de zonovergoten piste van het Olympia Stadion kwam Vanhoutte als zesde over de finish.

Vrijwel de gehele race schaatste Vanhoutte in het peloton. Bij tussensprints had ze één punt behaald, anderen hadden meer punten, waardoor de West-Vlaamse in het eindklassement de negende plek kreeg toebedeeld. De overwinning was voor de Nederlandse Chloé Hoogendoorn.

Gijs Luijten, Robbe Beelen en Laurens Bergé werden op de ploegachtervolging (acht ronden) ook negende. Dat betekende de laatste plaats. Hun achterstand op het winnende Japanse trio (28 seconden) geeft aan dat die prestatie voor verbetering vatbaar is.

(BELGA)