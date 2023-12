Fran Vanhoutte behaalt vier medailles op worldcup schaatsen in Italië

Wat een fantastisch weekeinde beleefde Fran Vanhoutte in Italië. De skeelertopper laat steeds meer en beter van zich horen in het schaatsen.

Op de eerste dag van de worldcup schaatsen voor junioren en neosenioren in het Stadio del Ghiaccio in het Italiaanse Baselga di Piné behaalde Fran Vanhoutte een knappe tweede plaats op de 1.000 meter. Neosenior Vanhoutte legde de afstand af in 1’19”98. De Italiaanse Serena Pergher was slechts 70 honderdsten van een seconde sneller. Daags nadien vergrootte Fran Vanhoutte haar medailleaantal van één tot vier.

Ze won de massastart voor neosenioren in het Stadio del Ghiaccio en dat leverde haar dus goud op. Fran Vanhoutte juichte in die wedstrijd voor de Italiaanse Laura Peveri en de Noorse Julie Berg Sjobrend. Naast dat goud greep Fran Vanhoutte nog twee zilveren medailles. Ze sprintte de 500 meter in 40”17, goed voor een zilveren medaille. Die tijd was slechts 19 honderdsten van een seconde trager dan Inessa Shumekova uit Kazachstan. In de 1.500 meter, die ze aflegde in 2’05”99, finishte Fran Vanhoutte eveneens als tweede, 1”37 honderdsten na de Italiaanse Laura Peveri. “Bovendien brak ik op deze worldcup twee persoonlijke records: op de 500 meter en de 1.500 meter. Hiermee ben ik heel tevreden”, reageerde Fran Vanhoutte. Binnen twee weken neemt ze deel aan de Worldcup voor seniores in Polen. (PR)