Florian Van Acker wint Zomercriterium bij TTC Drive Oostende

TTC Drive Oostende is bijzonder actief deze zomer. De voorbije twee zaterdagen, werden reeds twee manches van het Zomercriterium 2023 betwist, met 114 en 122 deelnemers. De winnaar was telkens Florian Van Acker, de Paralympiër uit Langemark die in 2015 goud behaalde op de Paralympische Spelen van Rio. De volgende rankingtoernooien vinden plaats op zaterdag 15 en 22 juli. De toernooien starten telkens om 12 uur.

Deze week, van 10 tot 14 juli, loopt een nationale stage met 40 deelnemers. Het is de 24ste editie en dit allemaal onder leiding van Dirk Roels, een gediplomeerde trainer. Tot en met vrijdag wordt getraind op techniek en fysiek, onder begeleiding van meerdere B-spelers, op achttien tafels in twee zalen.

Van 11 tot 13 augustus staan de internationale toernooien, de ITT Dubbels en de Davis Cups, op het programma. Deze toernooien vinden plaats in de Mr V-Arena en de Drive Dôme op de Schorre.