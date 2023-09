Florian Van Acker kroont zich tot Europees kampioen G-tafeltennis in Engelse Sheffield

De 26-jarige Florian Van Acker uit Sint-Juliaan, bij Langemark-Poelkapelle kroonde zich donderdagavond tot Europees kampioen in het Engelse Sheffield. Hij versloeg de Hongaar Peter Palos in drie sets: 11-3, 13-11 en 11-8.

Rond 20 uur Belgische tijd mocht Florian aantreden in zijn finale in de klasse 11. De road to the final startte maandag en dinsdag met twee poulematchen. Die won hij met 3-0 van de Fransman Timothe Ivaldi en met 3-1 tegen de Duitser Florian Hartig.

Derde Europese titel

Met deze zeges stootte hij door naar de hoofdtabel. Daar klopte hij achtereenvolgens Valerii Vlasenko (Oekraïne), Eduardo Cuesta Martinez (Spanje) en donderdagavond zette hij de Hongaar Peter Palos op zij.

In de hoofdtabel liet de olympische kampioen van Rio de Janeiro 2016 geen enkele set liggen. Het is voor Florian zijn derde Europese titel, na Vejle 2015 en Helsingborg 2019. Ook het WK in Vejle 2018 staat op zijn palmares.