Florian Van Acker kroont zich bij de B’s tot Vlaams kampioen tafeltennis

Het Vlaams kampioenschap voor A-, B-, C- en D-spelers had plaats in het Oost-Vlaamse Ronse. Bij de B-spelers bij de mannen was het uitkijken naar de prestatie van Florian Van Acker (B0) van TTC Gullegem.

De 25-jarige paralympische atleet uit Langemark-Poelkapelle moest echter wel knokken in zijn poule en verloor zelfs van Filip Cluyts (B2, Dilbeek). Eenmaal op de hoofdtabel speelde Florian bevrijd. In de finale stond hij tegenover zijn clubgenoot Dieter Marijsse (B0). Van Acker won en behaalde zo een zoveelste titel op zijn palmares.

Er werden in totaal op het Vlaams kampioenschap negen titels uitgereikt. Die bij de heren A was voor de Gentse favoriet Cédric Nuytinck. Bij de dames A was Margo Degraef (Berlaar) als beste gerangschikt, maar moest langs West-Vlaamse kant op de tabel rekening houden met Sara Devos (Lauwe) en Julie Van Hauwaert (Zandvoorde). Die laatste was titelverdedigster maar moest na twee wedstrijden de strijd staken door een blessure. Hierdoor was Degraef na vier keer winst zeker van de eerste plaats. Sara Devos nam het zilver voor haar rekening na drie felbevochten overwinningen. (ACR)