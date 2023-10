Florian Rotsaert dit weekend in halve Ironman in Portugal

Florian Rotsaert neemt op zaterdag 21 oktober in het Portugese Cascais deel aan de Ironman op de halve afstand. “Als alles goed zit, is het mijn ambitie om er onder de vijf uur te eindigen.” En daarna moet een volle triatlon er ooit van komen.

Florian Rotsaert (26) is de zoon van Kurt Rotsaert en Katiane Liekens. Na zijn studies aan de UGent besliste de Bruggeling in de zomer van 2020 naar Antwerpen te verhuizen, waar hij werkt bij Buysse & Partners. Als jongeling doorliep hij tot en met de U17 alle jeugdreeksen van Club Brugge. Daarna volgde KV Kortrijk. “Ik had er een toptijd. Naar wedstrijden in het triatlon toe herbeleef ik de spanning die daaraan voorafgaat. Om ook op sportvlak te willen presteren.”

Bij Club zat onder andere Thibault Vlietinck van OHL in Florians lichting.

Voetbal als leerschool

“Voetbal was voor mij de beste leerschool, een trigger om sportief te zijn. Vorig jaar heb ik met collega’s, die fanatiek halve triatlons doen, aan de kwarttriatlon in Knokke-Heist meegedaan. Dat beviel mij goed. In oktober schreven we ons dan met drie in voor de halve Ironman in Mallorca in mei. Ook daarvoor heb ik goed getraind en mij laten begeleiden door Sebert Penen, om naast de basis die ik al had een goed en strak trainingsschema te krijgen.”

Mallorca werd een nog betere ervaring dan de Zwintriatlon. Daarna volgde de kwartafstand in Brugge, waar hij in zijn age group eerste werd. Er volgde eenzelfde afstand in Londen, en een maand later was er de wedstrijd in Deinze. “Ik bleef het leuk vinden. De spanning, de sfeer errond. Ondertussen had ik mij al ingeschreven voor Cascais, want het wedstrijdgevoel bleef. In die zin ben ik alvast goed voorbereid. Op dit moment voel ik mij zelfs comfortabel om de halve afstand te doen. Puur om een balans te hebben tussen werken, trainen en een sociaal leven. Maarop termijn staat een volledige Ironman zeker nog op de bucket list.” (ACR)