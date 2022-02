Floorbalclub Fireballs Tielt telt steeds meer leden: “Vijf spelers uit de selectie spelen voor de nationale ploeg”

Sinds februari 2006 is floorballclub Fireballs Tielt, opgericht door Stefaan Dossche, een erkende sportvereniging. Enkele jonge spelertjes sloten zich aan en doorheen de jaren werd er een mooie clubstructuur opgebouwd.

Fireballs Tielt speelt ondertussen mee in alle leeftijdscategorieën van de Belgische competitie. Ieder jaar nog groeit het ledenaantal gestaag, ook op nationaal niveau. Gil Brusseel is er al jaren speler.

Technisch en intensief

“Al acht jaar lang speel ik bij de Fireballs”, opent de 26-jarige Izegemnaar, die van Pittem afkomstig is en als magazijnier werkt. “Voorzitter Stefaan Dossche was mijn leerkracht LO en zo ben ik er ingerold. Ik speelde in de aanval, het middenveld en nu sta ik in het doel, ook soms bij de D1. Als doelman kan ik de ervaring die ik opdeed als veldspeler heel goed gebruiken om het spel goed te lezen. Het spel is redelijk intensief, technisch en ook de snelheid is belangrijk. Spelers zijn ook niet bang om de schouder te gebruiken. Je moet dus ook stevig op je benen staan, anders lig je rap op de grond.”

“Onlangs hebben we tegen de leider gespeeld en verloren met 4-8. Zij komen uit eerste klasse en zijn gewoon op een hoog niveau te spelen. Wij zijn een nieuw samengestelde ploeg. Dat is een redelijk resultaat, want we wilden zo weinig mogelijk doelpuntenverschil bewerkstelligen. We staan nu voorlaatste in D2 en we wisten dat het een moeilijke match zou worden. Met deze uitslag mogen we zeker tevreden zijn. We konden de eerste twee periodes goed blok houden. In de derde en laatste periode speelde de vermoeidheid ons wat parten.”

“Onze club is met vijf spelers uit de selectie leverancier voor de nationale ploeg. Ook bij de dames speelt er iemand bij de Belgische ploeg. Dat is Lise Dossche, dochter van de voorzitter. Er zijn ook heel wat jeugdspelers met individuele kwaliteiten. Samenspelen moet nog geoefend worden tijdens de trainingen door trainer Christof Coppens en David Vanhastel. We trainen samen met de eerste ploeg en zo leren we ook bij”, besluit de Izegemnaar. (WD)