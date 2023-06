Flink en Fris neemt afscheid van Atimo Sambou: “Ik dacht al drie jaar aan stoppen, maar ik deed het nog te graag”

Na een turncarrière van 16 jaar neemt Atimo Sambou afscheid van haar geliefde sport en gymclub Flink en Fris. Opmerkelijk: in al die jaren is ze steeds provinciaal en/of Vlaams kampioene geweest.

“Door mijn nicht ben ik in het derde kleuter begonnen”, blikt Atimo Sambou (20) terug. “In haar spoor kwam ik ook testen en ik mocht meteen in competitie treden. En ik heb het altijd enorm graag gedaan. De laatste drie jaar heb ik wel vaak gedacht aan stoppen omwille van mijn studies en mijn lichaam, maar ik kreeg het niet over mijn hart, ik vond het gewoon nog te leuk.”

“Door overbelasting sukkelde ik dit jaar met enkele blessures, waardoor ik maar op halve kracht kon turnen. Een teken dat het nu echt tijd was om te stoppen. Al was het geen gemakkelijke beslissing, zeker nu het zo goed ging in de wedstrijden. In de eerste provinciale voorronde liep ik een blessure op aan mijn voet, waardoor ik geen enkele wedstrijd meer kon doen. Gelukkig kreeg ik een wild card voor het VK toestelturnen C-niveau en tot mijn verbazing behaalde ik daar alsnog brons. Een mooie afsluiter!”

Een mooie afsluiter, maar vooral een emotioneel afscheid. “Ja, Flink en Fris is een tweede thuis voor mij geweest, van kleins af was ik hier wekelijks meermaals te vinden. Ik was echt volledig in de ban van turnen, ik deed het overal, thuis in de tuin, op de speelplaats op school… Ik was er dus van ’s morgens tot ’s avonds mee bezig. Wat me het meest zal bijblijven op vlak van prestaties? Dat ik elk jaar provinciaal of Vlaams kampioen ben geweest, hoewel we hier bij Flink en Fris veel minder trainen dan sommige andere clubs. Een teken dat er hier goed gewerkt wordt.”

“Of ik aan de slag ga als trainer bij de club? Graag, maar ik heb er echt geen tijd voor. Mijn studies architectuur nemen te veel tijd in beslag. Wat ik wel nog blijf doen, is grondoefeningen maken. Dat deed ik de voorbije jaren al voor mezelf en enkele clubmaats. Ook het jureren schuif ik niet aan de kant. Je moet er om de zoveel tijd wel weer een nieuw examen voor afleggen, maar dat wil ik blijven doen om verbonden te blijven met de club en de sport. En wie weet kom ik hier in de toekomst alsnog training geven als mijn agenda het weer toelaat.” (SM)