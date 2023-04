Flink en Fris domineert het podium op het provinciaal kampioenschap tumbling

Gymclub Flink en Fris nam met liefst 17 leden deel aan het provinciaal kampioenschap tumbling B in Destelbergen en behaalde maar liefst zeven medailles. Bij de B15-16 jongens was er goud voor Colin Swaenepoel, zilver voor Tuur Delaere en brons voor Ralph Henderickx; bij de B17+ jongens brons voor Robbe Lievens; bij de B17 meisjes zilver voor Mirthe Serroels en bij de B19+ meisjes goud voor Katelijn Lannoy en brons voor Qiana Leenknecht.

Opmerkelijk: bij de B15-16 palmt Flink en Fris het volledige podium in, met Colin Swaenepoel op het hoogste schavotje. “In het toestelturnen had ik wel al enkele medailles behaald, maar in tumbling was dit mijn allereerste eremetaal”, blikt Colin (16) uit Roeselare tevreden terug. “Of ik deze discipline al lang doe? Ik denk dat ik er in het vierde leerjaar mee begonnen ben. Maar ik had er vertrouwen in deze keer. Ik dacht dat een medaille wel moest lukken, maar toch had ik het ergens ook niet verwacht. Ik ben dus heel trots met deze eerste plaats. Nu is het uitkijken naar het VK, waar ik ook hoop te winnen en een plekje wil versieren voor het BK, dat in Brugge plaatsvindt.”

Eerste goud

Bij de B19+ meisjes mocht Katelijn Lannoy het goud mee naar huis nemen. “Voor mij was het niet mijn eerste medaille in deze discipline, maar wel mijn allereerste gouden”, lacht Katelijn (20) uit Roeselare. “Het was wel een grote verrassing. Ik dacht dat een bronzen medaille misschien haalbaar zou zijn, maar het werd uiteindelijk veel meer. Of ik er een verklaring voor heb? Niet echt, ik zal waarschijnlijk gewoon een betere dag dan de rest gehad hebben. Nu hoop ik deze prestatie te bevestigen op het VK en een plekje te veroveren voor het BK. We zien wel, maar het moet wel mogelijk zijn. En het zou leuk zijn, want het BK is in Brugge. In vergelijking met sommige andere wedstrijden is dat bijna een thuismatch. Tot slot wil ik ook graag mijn trainers Sybran en Jolien bedanken, want zonder hen was dit nooit gelukt.”

Flink en Fris behaalde ook tien selecties voor het VK tumbling in Essen op 6 mei, waar ze hopen met een grote delegatie door te stoten naar het BK. (SM)