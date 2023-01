Fleur Desmet en Eva Desmet schitteren op PK tafeltennis in Roeselare: “We hadden het niet verwacht”

Op de provinciale kampioenschappen tafeltennis in de sporthal van Schiervelde in Roeselare wonnen Fleur Desmet en Eva Desmet van TTC Meulebeke samen bij de Dubbel dames juniors en bleven ze daarnaast ook in het enkelspel niet onopgemerkt.

“Op de eerste dag wou ik zeker en vast winnen omdat ik hoger geklasseerd was dan mijn tegenstanders. Bij dubbel gemengd was het resultaat beter dan verwacht”, opent de 17-jarige Fleur Desmet uit Meulebeke die deelnam bij de Juniors dubbel en in de B-reeks enkel.

“Voor mij was het op de eerste dag vooral de doelstelling om een medaille te halen”, vertelt de 16-jarige Eva Desmet uit Ardooie die toevallig dezelfde naam deelt. De twee zijn geen familie van elkaar. Eva nam deel bij de Juniors dubbel en in de C-reeks enkel. “De tweede dag wou ik in de top drie eindigen bij de dubbel dames. Ik had deze zege totaal niet verwacht, maar we hebben het toch gedaan. Fleur en ik spelen in dezelfde club en spelen al superlang samen. We kennen elkaars spel dus vrij goed.”

“Maar ook buiten de club spreken we soms af”, vult Fleur aan. “In het dubbelspel wonnen we samen goud, maar op zaterdag heb ik bij leeftijd in het enkel gewonnen, tegen Eva. Ik heb goed gespeeld vind ik. Niet het beste wat ik ooit heb gedaan, maar wel goed. Zondag was hetzelfde. Toen verloor ik de finale, maar het was wel superspannend.”

“Je hebt gedaan wat je moest doen zaterdag”, aldus Eva. “Op de eerste dag was ik wel tevreden omdat ik een medaille had behaald, maar ik eindigde niet als tweede, terwijl mijn klassement dat wel was. Maar ik ken het meisje goed waartegen ik verloor en we waren gewaagd aan elkaar. Ik gun het haar zeker.”

“Op de tweede dag raakte ik niet door de poule, maar het was heel nipt. Die tweede dag mocht in het enkelspel iets meer zijn, maar ik ben wel heel tevreden met onze winst in het dubbelspel.”

VK en BK

“In aanloop van het PK was het net kerstvakantie, waardoor we niet superveel getraind hebben, maar wel voldoende om ons voor te bereiden”, aldus Fleur. “We hebben een paar keer samen afgesproken om te trainen, ook op dubbel, en dat heeft geloond. Nu kijk ik uit naar het Belgisch kampioenschap”, aldus Eva.

“Het volgende om naar uit te kijken is het Vlaams enkel, dan het Belgisch en dan misschien naar het BK A. Dat heb ik vorig jaar mogen doen en dat was wel iets cools”, blikt Fleur vooruit. “Er zijn slechts 13 A-spelers. Het was voor mij een zotte ervaring en ik had niet gedacht daar te mogen staan. De kans is klein dat ik daar opnieuw kan aan deelnemen, maar het zou natuurlijk wel mooi zijn.”

Overige uitslagen

Ook in de andere categorieën kon Meulebeke sterke prestaties neerzetten: Dubbel heren cadetten: Jonas Lemmens en Loïc Vansteelandt derde; Dubbel dames preminiemen + benjamins: Ella Vermandel (Meulebeke) en Lisa-Marie Vael (Woudpalet) eerste; Dubbel heren veteranen +75: Robert en Rudi Verhelst eerste; Enkel heren juniors: Louis Carpentier derde; Enkel dames benjamins: Janne Hollevoet eerste; Enkel dames preminiemen + benjamins: Ella Vermandel eerste; Enkel dames cadetten: Hélène Vanoverbeke eerste; Enkel heren veteranen +85: Robert Verhelst eerste; Gemengd preminiemen: Harme Noppe (Sobeka) en Ella Vermandel tweede; Louis Wullaert en Janne Hollevoet derde; Gemengd juniors: Louis Carpentier en Fleur Desmet eerste. (RV)