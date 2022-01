Flac Hoppeland en Mondi Poperinge organiseren Mondi Run op zondag 5 juni

Na zestien edities van de McBride Run zal op zondag 5 juni de eerste Mondi Run plaatsvinden. Mondi Poperinge en de plaatselijke atletiekclub Flac Hoppeland slaan hiervoor de handen in elkaar.

De eerste editie van de McBride Run werd in 2004 gelopen. “De firma McBride was op zoek naar naambekendheid in de streek”, vertelt Bert Vandromme. “Er werd gekozen voor een halve marathon tussen Ieper en Poperinge. Samen met Rudy Dekeersmaecker van Flac Ieper richtten we zo op de eerste zondag van juni van 2004 de eerste McBride Run in. Voor de eerste editie hadden ruim 400 inschrijvingen. Het werd een prachtige samenwerking tussen de Flac-kernen Ieper en Poperinge en de firma McBride. Zo volgden er nog vijftien edities. Later ontstond de Mini McBride-run van 7 km met start en aankomst in Poperinge.”

“In de beginjaren namen heel wat buitenlandse atleten deel. Er was er ook een jaar dat een Nederlandse loopclub z’n jaarlijks weekend in België organiseerde en de McBride Run uitgekozen had als groepsactiviteit. Het hoogtepunt voor mij was de editie 2018 waar onze eigen atleet Filip Vercruysse won en ook provinciaal kampioen werd. Na de beslissing van McBride om te stoppen met de sponsoring zaten we even met de handen in het haar. Met Flac Hoppeland hadden we beslist om sowieso de wedstrijd te laten plaatsvinden, met of zonder nieuwe sponsor. Via via wisten we dat Mondi interesse had om te sponsoren. We hebben dan ook meteen met de firma contact opgenomen en is alles in een stroomversnelling geraakt.”

Coronavrije editie

De grootste verandering is de nieuwe startplaats. “We hadden al beslist om niet te starten in Ieper. Het parcours situeert zich voor 98 procent op Poperings grondgebied. De aankomst blijft onveranderd op de Grote Markt in Poperinge.”

“En nu starten we daar dus ook. Het parcours is reeds gekend, maar moet nog officieel opgemeten worden en kan zo nog kleine wijzigingen ondergaan. Er wordt gelopen in twee lussen van 6,5 km en 14,5 km. Zo zal er een passage zijn op de Grote Markt en zal de halve marathon door het domein De Lovie passeren. Het etentje zal niet meer georganiseerd worden. We willen ons volledig toeleggen op het sportgebeuren. De douchemogelijkheden blijven wel behouden. We zullen er zeker voor zorgen dat de deelnemers ter plaatse iets kunnen eten. Voor de komende editie zijn er nog geen jeugdwedstrijden voorzien, maar dat komt misschien later. Hierbij wil ik alle vrijwilligers van vroeger en nu bedanken. Ook de stad Poperinge die ons project ten volle steunt. En uiteraard Mondi. Verder hopen we op een coronavrije editie”, sluit Bert Vandromme af.

Globale leider

“Mondi Poperinge neemt met trots de hoofdsponsoring over”, vertelt sales junior Guillaume Vannieuwenhuyssen. “Een loopwedstrijd past dan ook perfect binnen de waarden van ons bedrijf. We maken deel uit van de Mondi Group, een globale leider in de papier- en verpakkingssector, en tellen meer dan 26.000 werknemers in meer dan 30 landen. Onze site is gespecialiseerd in de productie van papieren zakken bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie, de sector van de dierenvoeding en de chemische industrie. We hopen alvast op een succesvolle eerste editie van de Mondi Run.” De Mondi Run is een officiële VAL-wegwedstrijd en ook het PK halve marathon van West-Vlaanderen. (KB)