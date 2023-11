Fireballs Tielt heren en dames lonken naar finale en titel

De Tieltse floorballclub behoort zowel bij de heren als bij de dames tot de top van het Belgische floorball, een soort van indoorhockey. Arpad Berteloot is bij beide teams betrokken, bij de heren als speler en bij de dames als trainer-coach. Hij is dus de ideale man om te zeggen hoe beide ploegen presteren.

“Bij de heren gaan we opnieuw richting de finale, in mei van volgend jaar”, zegt Arpad Berteloot. “Vorig jaar verloren we de finale tegen de Black Devils Aalst. Toen speelde ik bij die ploeg, maar dit seizoen ben ik teruggekeerd naar Tielt.”

“Twee weken geleden speelden we tegen de ploeg die al jaren de top is in België, en de wedstrijd eindigde op 5-5. Ik denk dat er misschien iets meer in zat, want een tiental minuten voor het einde stonden we 4-2 voor. Maar Aalst had nog een sterke remonte in huis. Hoewel zij een eerste punt in vele jaren lieten liggen, voelde ik dat voor ons toch als een verloren punt aan. Ook dit jaar moet ons doel zijn: de finale spelen én die winnen. We komen daar ieder jaar een stapje dichter bij.”

Doeltreffend zijn

“We hebben enkele speelsters die bij de nationale damesploeg spelen”, belicht Berteloot ‘zijn’ damesteam. “Vorig weekend speelden ze in Madrid oefeninterlands tegen Spanje, Italië en Oekraïne, en ze hebben driemaal gewonnen. Hopelijk kunnen onze speelsters die lijn doortrekken in de competitie.”

“De laatste wedstrijd, tegen Strijtem, ging verloren, net als de finale vorig seizoen. Die ploeg is al jaren de top in ons land. Wij hadden veruit het meeste balbezit, maar we waren minder doeltreffend in de afwerking en dat betaalden we uiteindelijk met verlies. Maar we blijven positief en weten dat we nu moeten werken aan het afmaken van doelkansen.”

“Net als bij de heren is het de ambitie om ook dit seizoen de finale te spelen en die een keertje te winnen. De ploeg is nog jong. Maar de dames zijn goed bezig en er is nog ruimte om te groeien, individueel en als ploeg.”

(WD)