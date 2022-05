Fireballs Tielt grijpen nipt naast Belgische titels in eigen zaal

In de tot in de nok gevulde Tieltse sporthal De Ponte moesten de dames en heren van Fireballs Tielt de duimen leggen tegen Floorballteam Strijtem en FBC The Mighty Devils Aalst. Het waren twee vinnige en spannende finales, geleid door Finse scheidsrechters. Met slechts één doelpunt verschil moesten de Tieltse teams tevreden zijn met zilver.

“We wisten dat het moeilijk zou worden en waren al fier dat we de finales gehaald hadden”, zegt voorzitter Stefaan Dossche. “Bij de dames was Strijtem een ploeg met meer ervaring dan ons jonge team. Maar zij hebben gestreden en deze spannende wedstrijd nipt met 3-4 verloren. Dat belooft voor de toekomst.”

Tegen ongeslagen Mighty Devils

“Onze heren moesten het opnemen tegen de Mighty Devils, het ongeslagen team uit divisie 1. Een heel moeilijke opdracht dus. Wij waren goed gestart, maar keken na drie minuten tegen een succesvolle counter aan. Het duurde tot in de 12de minuut om gelijk te stellen. Dan volgden er een drietal dolle Aalsterse minuten die de stand op 1-4 bracht. Zo waren we op achtervolgen aangewezen, maar op het einde van de eerste periode stond 3-4 op de tabellen.”

“De tweede en derde periode waren gelijk opgaand, maar dat ene doelpuntje achterstand bleef. Het was een stevige en snelle finale waarin de Finse scheidsrechters toch wat meer toelieten dan wij hier in België gewoon zijn. Het werd uiteindelijk 6-7 in het voordeel van de meer ervaren tegenstander.”

“Het was dus opnieuw een dubbeltje op zijn kant, twee finales en tweemaal verloren, maar we mogen fier zijn op onze tweede plaatsen. Als we naar de toekomst toe nog enkele stappen kunnen zetten, kunnen we de titel zeker eens binnenhalen.” (WD)