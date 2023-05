Finales Beker van België biljart dit weekend in Hooglede: Mario Vercaigne speelt thuismatch

Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei worden in De Gulden Zonne de finales van de Beker van België biljart gespeeld. Tweevoudig Belgisch kampioen Mario Vercaigne wist zich te plaatsen voor deze eindstrijd in zijn eigen gemeente.

Mario Vercaigne (60) woont met zijn vrouw Martine Lamote op Sint-Jozef. Hij is al 39 jaar las- en productcontroleur bij Jonckheere Subcontracting in Beveren-Roeselare. Na een carrière van 27 jaar als scheids- en lijnrechter in het voetbal, herontdekte hij met biljart een hobby van vroeger.

Mee met vader

“De biljartsport is me met de paplepel ingegeven”, zegt hij. “Ik ben afkomstig van Westrozebeke en mijn pa ging daar vaak biljarten. Ik ging telkens mee kijken en vanaf mijn vijftiende begon ik zelf. Zo was ik hier in Hooglede aangesloten en bestuurslid in café De Lanterne. Toen het café stopte, verhuisden we naar De Dubbele Arend, tot de biljarttafel daar plaats moest maken voor extra tafels en stoelen. Via mijn buurman belandde ik in The New Arena in Roeselare. Een andere wereld: daar stonden vier biljarts, twee matchbiljarts en een vijftal tapbiljarts.”

Mario sloot zich aan bij De Lustige Stoters en speelt twee keer per maand de clubcompetitie. Ter voorbereiding op belangrijke wedstrijden of tornooien komen daar nog wat trainingen bij. Dat heeft zijn effect niet gemist. Vorig jaar werd hij Belgisch kampioen in het vrij spel, dit jaar in het bandstoten. De verplaatsingen liggen niet altijd bij de deur. Vorig jaar won hij in Lier, dit jaar was Aartselaar de gaststad. “Mijn vrouw gaat overal mee. Als het een verre verplaatsing is, boeken we een B&B en verkennen we soms de streek.”

Voor de finales van de Beker van België hoeft Mario geen B&B te boeken. De Gulden Zonne ligt op een paar kilometer van zijn woonst. Het was overigens al een tijdje geleden dat een Hoogledenaar zich hiervoor kon plaatsen.

“Eerst worden er per provincie drie voorrondes gespeeld, daarna volgt er een voorronde tussen West- en Oost-Vlaanderen, en uiteindelijk bereiken 32 spelers het eindtornooi”, zegt Mario. “Er wordt zowel gespeeld op de kleine biljart als op de matchbiljart. Op die matchbiljart komen ook een aantal profs af, zoals Eddy Merckx.”

Vroeger werd de Beker altijd in Hooglede gespeeld, daarna verhuisde het tornooi naar Herstal. Door corona werd er twee jaar niet gespeeld en sinds vorig jaar is De Gulden Zonne weer het epicentrum van de Belgische biljartwereld.

“Er wordt gewerkt met een knock-outsysteem, naar twee winnende sets – één keer verliezen is dus einde tornooi. Een partij duurt één à twee uur.”

Ga gratis kijken

De toegang tot dit driedaagse evenement is gratis. Er wordt gespeeld op vier kleine en vier grote tafels. Op vrijdag en zaterdag starten de wedstrijden om 13 uur. Op zondag worden de halve finales om 11 uur afgewerkt; de finales zijn voorzien om 15 uur.