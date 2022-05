Filou Oostende op weg naar ‘heaven eleven’?

Pakt Filou Oostende dit weekend tegen Mechelen zijn 23ste landstitel? De elfde titel op rij? ‘Heaven Eleven’ in 2022? Na de ‘Legendary8’ in 2019, de ‘Epic9’ in 2020, de ‘Perfect10’ in 2021? Als opwarmer kijkt onze clubwatcher Peter Rossel terug op de vorige 22 titels. Zelfs de kip van Bree deelde in de brokken…

Die allereerste, in 1981: voorzitter Rudolf Vanmoerkerke genoot intens. Hij zou met het legendarische trio Samaey-Heath-Brown meteen drie titels na elkaar winnen, met Sunair BCO zelfs zes op een rij en na één jaartje zonder volgde een zevende in 1988. Uiteindelijk zouden negen finalereeksen sinds het seizoen 1980-1981 in 1995 een fantastische 100 procent in eigen huis opleveren: 21 zeges uit 21 titelfinales in Oostende! Coach Ton Boot, altijd koelbloedig, was bij de achtste titel in 1995 compleet door het dolle heen.

Na die titel van 1995 volgde een nieuw format. De laagst gerangschikte speelde eerst thuis en daarna volgden twee thuismatchen voor de hoogst geklasseerde. Oostende greep vaker naast de poleposition en ook naast de landstitel. Pas in de nieuwe eeuw mocht BCO een eerste keer in die vreemde formule juichen: in 2001 won Oostende, voor het eerst onder de sponsornaam Telindus, met 70-90 in Charleroi waarna twee thuiszeges volgden.

Oostendse primeur

Vanaf het seizoen 2001-2002 kwam opnieuw de best-of-five-formule met thuis-uit-thuis-uit-thuis-verhouding in voege. Oostende en Charleroi maakten er een heel klassieke finale van: iedere ploeg won zijn thuiswedstrijd en Oostende haalde het met 3-2.

Het seizoen 2005-2006 zorgde dan weer voor een Oostendse primeur. Voor de eerste keer in zijn clubgeschiedenis werd Oostende kampioen na meer finalezeges op verplaatsing dan in eigen huis. Oostende speelde voor het eerst titelfinales in de Sleuyter Arena, de eerste gesponsorde naam van de Sea’rena aan de Northlaan in Mariakerke, vandaag de COREtec Dôme. Bergen was in 2006 voor het eerst de tegenstander van de Oostendenaars. BCO won thuis en juichte ook na het tweede duel, op verplaatsing in Henegouwen. De gekoelde champagne lag thuis klaar voor de derde match, er was veel meer volk aanwezig dan officieel toegelaten. Maar Bergen won met 70-72. Er volgde een vierde partij in Bergen. Daar won Oostende even nipt: 78-80. Oostende was kampioen met 3-1.

Een verrassende vernieuwing noteerden we in 2006-2007. De hoogst gerangschikte Oostende opende de finalereeks tweemaal thuis. Onder coach Drucker deden de Oostendenaars hun job: 2-0. Maar in Bree verloor Oostende daarna match drie en vier. Match vier kreeg twee versies. Door een fout aan de wedstrijdtafel werd de score gewijzigd na het laatste fluitsignaal: geen 73-73 maar 73-72. Onbegrip! Ovcina, Hicks, Petrovic en Bellin kregen straffen omdat ze hun zelfbeheersing verloren. Zelfs een kip, de mascotte van Bree, deelde in de brokken. Er volgde een heruitgave van die match. Bree won opnieuw met één puntje (77-76). Het stond toch 2-2. Oostende klaarde de klus dan thuis in een vijfde match die eigenlijk de zesde was. Een unicum, die reeks.

De spannendste ooit

Die formule van thuis-thuis-uit-uit-thuis overleefde slechts één jaar Maar voor het eerst volgden titelduels op rij zonder Oostende. Charleroi haalde het van 2008 tot en met 2011 telkens van een andere opponent: Bree, Bergen, Luik en Aalst.

Pas na de komst van coach Dario Gjergja op 1 december 2011 keerde Oostende als finalist terug. En hoe! Gjergja achtte de tijd rijp om met Oostende een punt te zetten achter de dominantie van Charleroi. Toch verloor Gjergja tegen de Karolo’s de openingsmatch van zijn eerste play-offfinale met Oostende thuis met 69-80. In de Spiroudôme evenwel herstelden Djordjevic en co de schade. Daarna werd het een klassiek vervolg met uitsluitend zeges van de thuisploeg. De beslissende belle kreeg een verlenging waarin de geelhemden het met één puntje haalden van de grote Waalse concurrent. De spannendste finale ooit! Daarmee had Oostende niet alleen de hegemonie van Charleroi doorbroken, het was meteen de start van een ongekende suprematie van een basketbalclub in België.

Sinds die vrijdagavond in juni 2012 won Oostende alle landstitels. Back-to-back heette dat in 2013, een three-peat bij de drie op een rij in 2014… BCO zocht en vond voortaan elk jaar een Engelstalige hashtag om zijn titel ook op sociale media bijzondere glans te geven. Na de play-offslogans Just beat it (2012) en Keep it yellow (2013) koos BCO in 2014 voor het getal: 3 is a magic number.

Eén seizoen later vergat BCO het cijfer en streed men onder het motto Oostende never stops. In 2016 droomde men van een vijfde landstitel op rij: bcodreamfive. Een seizoen later stonden dan weer de sportieve lichamen voorop: 6pack. Met die zesde landstitel op rij evenaarde Oostende zijn eigen record uit de periode 1981-1986. Een record dat de club meteen wilde breken. 7 for history was dan ook een passende hashtag in 2018. Dat de Zeekapiteins nog een titel aan dat rijtje zouden toevoegen, leek onwezenlijk. Of toch: legendary8. En de reeks liep verder: epic9 (2020) en perfect10 (2021). En nu heaven eleven, de hemelse elf?