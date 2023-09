Filou Handbalclub Izegem klaar voor competiestart voor eigen publiek in BENE-League: “Op alle niveaus moeten we dit jaar een tandje bijsteken”

De Izegemse handbalclub, dat met Filou een gloednieuwe naamsponsor kon strikken, heeft een primeur beet en start aan zijn eerste seizoen in de Belgisch-Nederlandse competitie. Het opent met een thuiswedstrijd tegen het Nederlandse Bevo in de BENE-League. De sportieve doelstelling is om niet in de (degradatie)problemen te komen, maar ook organisatorisch moet men een niveautje hoger schakelen.

Er is wel meer nieuws bij de Izegemse handbalclub. Na het afgelopen seizoen met de oververdiende titel in eerste nationale werd een voorzitterswissel doorgevoerd. Wim Vandewalle werd opgevolgd door het duo André Vangroenweghe (voorzitter) en Filip Soetaert (ondervoorzitter). De ploeg promoveerde dus ook naar de BENE-League, een competitie waarin de beste zes Nederlandse en sterkste zes Belgische teams actief zijn. Al een prestatie op zich dat de Izegemse club, die vooral ook teert op een sterke jeugdwerking, zich een plaatsje wist te verwerven in dat kransje van topploegen.

Nieuwe trainer

Met sportief manager Bram Deruyck en bestuurslid en communicatieverantwoordelijke David Nuyttens, twee oud-spelers overigens die een andere topperiode uit de geschiedenis van de club meemaakten, zetten we ons om de virtuele gesprekstafel. “We hebben een goede voorbereiding achter de rug”, benadrukt Bram Deruyck. “We kampten wel met wat blessures, maar dat ligt allicht aan de belasting die nu ook een stuk hoger ligt. We moeten ons niveau omhoog trekken, de trainingen zijn daar ook aan aangepast. Er is ook een nieuwe trainer en die brengt natuurlijk zijn eigen aanpak mee.”

“Naast onze trouwe fans hopen we ook liefhebbers van tophandbal uit de provincie aan te trekken”

De komst van Seyran Kroyan werd al begin dit kalenderjaar geofficialiseerd, ondertussen leidde ouwe getrouwe Frank Platteeuw, die eerder op het seizoen Robin Mathijs was komen aflossen, de ploeg los naar de titel. “We zien dat de aanpak van de nieuwe coach begint aan te slaan.” Er zijn drie nieuwkomers: Jan Steenhoudt en Tore Devos komen over van buur Apolloon Spurs Kortrijk waar ze absolute sterkhouders waren, Kobe Jacobs keerde terug naar de ploeg waar de pijlsnelle hoekaanvaller eerder al indruk maakte. “Onze nieuwelingen zijn goed geïntegreerd, ze maken al perfect deel uit van de groep.”

De spelersgroep leeft quasi helemaal fit toe naar de competitiestart. “Enkel Kobe Soetaert, die vorig jaar ook al wat op de sukkel was, zullen we nog een tijdje moeten missen.”

Beker van België

Zaterdag mag Filou Handbal Izegem dus in eigen huis de competitie openen. Vroeger dan men gewoon is, want er volgt ook een lange competitie. Eerste tegenstander is Bevo uit Panningen uit Nederlands Limburg. “Vorig jaar zijn die in de BENE-League negende geworden op 12 ploegen. Onze coach heeft al volop videobeelden bekeken van hen.”

800 km met de bus

Qua sportieve doelstelling mikt men minstens op het behoud. In een eerste fase is er een dubbele ontmoeting tussen de 12 teams uit de BENE-League, dus al 22 wedstrijden. “Daar wordt de kampioen bepaald. Daarna spelen we nog een minicompetitie met de Belgische teams om ook de Belgische kampioen aan te duiden. Op basis van de eindrangschikking van de BENE-League start je al dan niet met punten voorgift in die competitie. Omdat men overweegt om de BENE-League volgend jaar naar 14 teams uit te breiden de Belgische teams zouden liever de 12 ploegen behouden omwille van de al drukke kalender kan de hekkensluiter uit die Belgische competitie ook degraderen. Maar bedoeling is natuurlijk dat we niet in de problemen komen. Verder willen we ook ver in de Beker van België doorstoten en willen we een uitschakeling door een lager spelende club vermijden.”

Sportief wordt dus een tandje bij gestoken, maar ook organisatorisch komt er heel wat meer bij kijken. “We moeten op alle niveaus een tandje bijsteken. Er zijn natuurlijk de verplaatsingen, de verste gaat richting Drenthe en bedraagt zowat 400 kilometer enkele reis. De afstanden zijn groter en de kostprijs ligt iets hoger. Maar alle clubs spelen op zaterdag, het is niet de bedoeling daar te overnachten. We keren telkens ’s avonds terug.” Al zal dat allicht soms al ’s nachts zijn.

Voor de thuiswedstrijden moet ook een protocol gevolgd worden. “Er speelt een hymne, jonge spelers flankeren de eerste ploeg bij het betreden van het veld, er zijn vlaggen en tifo’s voorzien en er is ook verplichte livestreaming. Daarvoor zijn wij in zee gegaan met Sportbeat. Onze wedstrijden zullen dus gratis live te zien zijn via de site van Sportbeat.”

Maar uiteraard hoopt de Izegemse handbalclub nog altijd op een grote, trouwe schare supporters op de tribune. “De kostprijs om een wedstrijd bij te wonen bedraagt 10 euro, voor een abonnement betaal je 85 euro. Daarvoor heb je dus al de elf thuiswedstrijden in de BENE-League en de matchen in afsluitende Belgische competitie. We hopen onze trouwe fans te verwelkomen, maar evenzeer ook mensen elders uit de provincie die handbal op het hoogste niveau willen komen bewonderen”, argumenteert David Nuyttens.

Na de wedstrijd moeten de bezoekers ook iets te eten voorgeschoteld krijgen. “We staan daarbij in contact met enkele andere Belgische teams, Hubo Hasselt en Bocholt, om te zien wat zij serveren. Er staat daar niet letterlijk bepaald of je een warme maaltijd of gewoon een broodje moet aanbieden. We hebben ondertussen wat hectische weken achter de rug, ook de sponsoring is net als ons budget de hoogte in gegaan.”

Supporters zullen ook de kans krijgen om de verplaatsingen mee te maken met de spelersbus. “Met Filou hebben we een naamsponsor die een engagement is aangegaan. Ook ons logo is daarbij veranderd. Maar op onze outfits staan ook meerdere sponsors, vele van die bedrijven zijn ons al jarenlang trouw. En ook dat waarderen we natuurlijk ten zeerste.”