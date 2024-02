Filip Willems uit De Haan krijgt trofee voor zijn carrière in het zeilen

In Nieuwpoort tijdens de uitreiking van de zeilprijzen 2023 werd Filip Willems in de kijker gezet als een Fellow of Jacques Rogge, een lifetime achievement award, een waardering, erkenning voor een betekenisvolle carrière en inzet op het hoogste niveau in de watersport.

Filip Willems (73) uit De Haan is zowat vijftig jaar verdienstelijk in diverse onderdelen van zijn sport. Als zeiler in de Finn-klasse, zeilcoach en gewezen olympiër. Zijn vader bouwde destijds een aantal boten en zo bracht Filip op jonge leeftijd met de hele familie op een zeilboot door.

Jacques Rogge

“Op mijn zestiende zat ik in een zelfgemaakte Schakel en nam ik een eerste keer aan wedstrijden deel. Tot mijn twintigste. Ik belandde toen in de Finnklasse, waar ik een eerste keer Jacques Rogge tegenkwam. Hij motiveerde mij om in die boot verder te gaan, met als gevolg toptienplaatsen op een EK en WK.”

Hiermee behaalde Willems met Jacques Rogge als zijn mentor een selectie voor de Olympische Spelen in 1984 in Los Angeles. “Het was toen een moeizame weg, subsidies waren er nauwelijks, sponsors evenmin en psychologische en fysieke begeleiding was onbestaande, niet vergelijkbaar met nu.”

Willems werd 21ste in LA en was een ervaring rijker. Dit kwam hem nadien goed van pas, als trainer en begeleider van een jonge ploeg Lazerzeilers. Met de jonge Evi Van Acker trok hij naar het WK in Brazilië, in de Laser Radial om daarna jongeren binnen de Optimisten op te leiden, federatietrainer te worden en clubtrainer bij de zeil- en surfclub Inside-Outside in Oostende.

Jarenlang heeft hij er met passie en eenvoud vele jongeren ondersteund, waaronder de huidige olympiërs Anouk Geurts enIsaura Maenhaut. “Anderen hebben het roer nu wat overgenomen. Ik probeer op woensdagnamiddag wel nog bij de jongeren aanwezig te zijn. In mijn carrière heb ik geleerd uit mijn positieve punten. Die probeer ik aan de nieuwe generatie door te geven”, besluit Willems die nog steeds zeilt in de Finn-klasse, met een groep van acht op de Spuikom in Oostende. (ACR)