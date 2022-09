Filip Vercruysse uit Vlamertinge beste Belg in marathon Berlijn waar nieuw wereldrecord wordt gelopen

Zondag had in Berlijn de traditionele marathon plaats, met aan de start meer dan 45.000 lopers uit ongeveer 150 landen. De wedstrijd over een afstand van 42 kilometer wordt beschouwd als een van de grootste loopwedstrijden ter wereld, ook de snelste en dat werd nog maar eens duidelijk.

De 37-jarige Eliud Kipchoge uit Kenia won en verbeterde er zijn eigen wereldrecord van vier jaar geleden met liefst een halve minuut. Hij finishte in 2u01’09. Er namen ook een pak Belgen deel. Filip Vercruysse, huidig nationaal kampioen op de marathon, eindigde bij de beste tien Europeanen en als eerste Belg op plaats 35.

De FLAC Hoppeland-atleet uit Vlamertinge verbeterde niet alleen zijn persoonlijk record van tijdens zijn marathon in Valencia, maar ook het clubrecord met liefst 52 seconden tot 2u16’05. Hij miste als vierde in zijn leeftijdscategorie echter net het podium in de M35 en moest winnaar Kipchoge, Peter Herzog (Oostenrijk) en Mike Sayenko (VS) laten voorgaan. Vercruysse (SBC Berlin) kent de Duitse hoofdstad wellicht op zijn duim, want hij werkt er als wetenschapsonderzoeker aan de universiteit.

Bruggeling Tim Calliauw, de winnaar van de marathon in zijn stad vorig jaar die nu op 16 oktober plaatsheeft, finishte nabij de Brandenburgse Poort op plaats 165 in 2u30’30”.

(ACR/ Foto BVB)