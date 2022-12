Fien Eduwaere is lid van uniek kransje Oostendse golfsurfers: “Belgische titel was toch wel een verrassing”

Golfsurfen wint aan populariteit en de daarbij horende community groeit. Fien Eduwaere van Twins Club Bredene is blij dat ze daar als Belgisch kampioene shortboard deel kan van uitmaken. “Een goede surfer is iemand die in alle condities de golven aankan. Ook in alle omstandigheden, zoals op een wedstrijd met inzet waar je onder druk moet presteren.”

Fien Eduwaere kroonde zich dit jaar in shortboard voor het eerst tot Belgisch kampioen. In longboard girls werd ze tweede na haar clubgenote en coach Camille Kindt, die haar derde titel op rij binnenhaalde. “In longboard was de concurrentie groter. Camille is ouder en heeft meer ervaring door haar meerdere deelnames aan buitenlandse wedstrijden. Maar sowieso kunnen er op het moment zelf voor iedere deelnemer zaken fout lopen. Een prognose voor de shorboardcompetitie was moeilijker te maken. Die Belgische titel was voor mij toch wel een verrassing. Het niveau was bij de meisjes zowat gelijkwaardig, het kon alle kanten uit.”

Gestart op 6 jaar

Golfsurfers deinen vaak eindeloos op hun plank, wachtend op die perfecte golf. Fien leerde het golfsurfen kennen via haar vader, die de sport reeds beoefende. “Ik probeerde het eens op reis en kreeg de smaak te pakken. Mijn ouders hebben mij dan in Twins Club in Bredene ingeschreven. Ik was hooguit zes jaar toen ik een eerste keer op de plank stond.”

Ik vind het tof om short- en longboard te combineren

De Oostendse geraakte meteen nauw verbonden met de natuur. “Je hebt op zee enorm veel vrijheid. Je moet zelf bepalen welke golfkeuze je maakt”, vertelt Fien. “Het is tof om deze sport met vrienden te beoefenen en in het buitenland de bijzondere surfspots te leren kennen, zodat je op verschillende soorten golven ervaring opdoet.”

De snelheid en consistentie van de energie die zich door de oceaan verplaatst bepaalt voor een groot deel hoe hoog de golven zijn. “Vooral een linkse golf vind ik toffer om te surfen, gezien ik goofy ben (een surfer is goofy wanneer hij zijn rechtervoet vooraan op het board zet, red.). Dit voelt voor mij veel gemakkelijker aan. Als die golf dan ook nog eens mooi afrolt, zonder al te veel volk om je heen waardoor je niet moet strijden voor die golf, is het voor mij paradijs op aarde.”

Keuze maken

Een shortboard is de kortere plank. Die wordt gebruikt om scherpere bewegingen te maken en om voor spektakel te zorgen. Met een longboard doe je andere bewegingen. “Je hoeft niet perse naar gelang je ervaring of leeftijd van een short- naar een longboard over te stappen. Ik vind het tof om beide te combineren”, vertelt Fien. “Het is afhankelijk van hoe de omstandigheden zijn, want in België heb je niet altijd voldoende swell om te shortboarden, en ga ik dan liever longboarden. Uiteraard hangt het ook af wat je het best kunt beoefenen. Een combinatie blijft mogelijk, maar als je echt verder wil geraken op internationaal competitieniveau is het beter een keuze te maken zodat je je dan op één van de twee kan focussen.”

De beste surfer is niet degene die als eerste gaat rechtstaan, maar degene die het meest spectaculaire turns maakt, het meeste plezier heeft en niet snel opgeeft. En dan is er nog de surftaal: swell, choppy waves, beach breaks en rad waves om een paar voorbeelden te noemen. Leren surfen is ook die surftermen begrijpen en gebruiken. Plus over de nodige fysiek en kracht beschikken. “Ik speel ook hockey, waar ik als flankspeler veel kan lopen. Conditioneel zit het dus wel goed”, vindt Fien. “Kan ik het water niet op dan probeer ik thuis met mijn surfskate mijn tricks wat te onderhouden.”

Surffamilie

Twins Club Bredene vormt een heuse surffamilie, waar ze van jongs af begeleiden zodat de jonge surfers ook aan kampioenschappen kunnen deelnemen. “We vormen een toffe groep, waarin plezier en de sport worden gecombineerd. Van september tot begin november is er elke week training, net als van april tot in de zomer. De coaches voorzien elke week een goede training, waar je iets van opsteekt. En er is dan nog de buitenlandse stage in de zomer waar je veel bijleert.”

Twins Club behaalde op het voorbije BK in The Batlle of the Surfclubs voor Blankenberge en Oostende de meeste klassementspunten en mocht zich voor het vierde jaar op rij de beste surfclub van het jaar noemen. “Het concurreren met andere clubs leeft tijdens die week. De laatste jaren hebben wij al vaak kunnen winnen, omdat we over veel goede surfers beschikken. Meer dan de helft van de podia op het voorbije BK was voor iemand van Twins Club.”

In het buitenland

Om te golfsurfen hoef je niet perse naar Australië, Hawaï of Californië. Veel van de coolste surfplekken vind je in Europa. “Wanneer het kan of past, proberen we zoveel mogelijk het buitenland op te zoeken. Het hangt af van waar en wanneer de omstandigheden het beste zijn om het water op te kunnen. De locaties zijn uiteenlopend, zoals het zuidwesten van Frankrijk, de Canarische eilanden of Portugal. We zijn ook al naar het noorden van Spanje getrokken.”

“Een droomspot heb ik niet perse in gedachten. Ik zou graag op diverse plaatsen blijven surfen, om zo veel mogelijk surfspots te ervaren. In Fuerteventura vind ik het wel tof: het is er warm en er zijn diverse goede spots waar de golven toch wel wat kunnen verschillen. Je kan van alle soorten omstandigheden proeven.” Tot slot, wat kan je beginnende surfers meegeven? “Vooral dat ze zichzelf zoveel mogelijk moeten motiveren. Geniet van de kracht van de natuur in alle seizoenen.” (ACR)